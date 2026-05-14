В арсенале украинской армии заметили китайский ПЗРК

В арсенале Вооруженных сил Украины заметили китайские переносные зенитные ракетные комплексы FN-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».
На опубликованных в сети кадрах военнослужащий одной из украинских механизированных бригад запечатлен с этим вооружением.
FN-16 относится к ПЗРК третьего поколения и предназначен для поражения низколетящих воздушных целей, включая самолеты и вертолеты. Комплекс оснащен ракетой с инфракрасной системой наведения, а дальность его действия достигает шести километров. Вероятность успешного поражения цели оценивается примерно в 70 процентов.
Системы серии FN также используются вооруженными силами ряда других государств. В числе стран, эксплуатирующих подобные комплексы, называются Камбоджа, Пакистан, Малайзия и некоторые другие государства Азии.
Ранее стало известно, что Китай отказал Украине в предоставлении отсрочки по выплате долга в 30,8 млрд долларов.