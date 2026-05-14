Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В арсенале украинской армии заметили китайский ПЗРК

Переносные зенитные ракетные комплексы «Фейну-16» заметили в арсенале Вооруженных сил Украины.

Источник: Аргументы и факты

В арсенале Вооруженных сил Украины заметили китайские переносные зенитные ракетные комплексы FN-16. Об этом сообщает Telegram-канал «Военный осведомитель».

На опубликованных в сети кадрах военнослужащий одной из украинских механизированных бригад запечатлен с этим вооружением.

FN-16 относится к ПЗРК третьего поколения и предназначен для поражения низколетящих воздушных целей, включая самолеты и вертолеты. Комплекс оснащен ракетой с инфракрасной системой наведения, а дальность его действия достигает шести километров. Вероятность успешного поражения цели оценивается примерно в 70 процентов.

Системы серии FN также используются вооруженными силами ряда других государств. В числе стран, эксплуатирующих подобные комплексы, называются Камбоджа, Пакистан, Малайзия и некоторые другие государства Азии.

Ранее стало известно, что Китай отказал Украине в предоставлении отсрочки по выплате долга в 30,8 млрд долларов.

Узнать больше по теме
Пакистан: ядерная держава на стыке Азии и Ближнего Востока
Пакистан — одна из крупнейших стран Южной Азии, обладающая выгодным стратегическим положением, собственным ядерным оружием, но сложной внутренней и внешнеполитической повесткой. Государство играет важную роль в региональной безопасности и соперничает с ближайшим соседом — Индией.
Читать дальше