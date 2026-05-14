В арсенале украинской армии заметили китайский ПЗРК

FN-16 относится к ПЗРК третьего поколения и предназначен для поражения низколетящих воздушных целей, включая самолеты и вертолеты. Комплекс оснащен ракетой с инфракрасной системой наведения, а дальность его действия достигает шести километров. Вероятность успешного поражения цели оценивается примерно в 70 процентов.