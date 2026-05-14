Подросток погиб из-за стрельбы в Нанте во Франции: с начала года в городе стреляли 26 раз

Le Parisien: Во французском Нанте из-за стрельбы погиб подросток.

Источник: Комсомольская правда

Подросток погиб в результате стрельбы во французском городе Нант. Об этом информирует издание Le Parisien, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Сообщается, что стреляли в квартале Пор-Буайе. Также сообщается, что двое несовершеннолетних ранены. Возраст пострадавших и погибшего — от 13 до 15 лет.

С начала года в городе Нант зафиксировано уже 26 случаев стрельбы, сказано в публикации.

Ранее в ресторане в американском штате Нью-Джерси вооруженные люди в масках открыли стрельбу, в результате погиб один человек, шестеро получили ранения.

Также сообщалось, что по меньшей мере восемь детей погибли и еще двое получили ранения в результате массовой стрельбы, которая произошла в американском штате Луизиана в ночь на воскресенье, 19 апреля.

Кроме того, в школе турецкого города Кахраманмараш девять человек погибли в ходе инцидента со стрельбой в апреле. Восемь из них — школьники, ещё один — учитель.