Asia Times утверждает, что РФ хочет развернуть торпеду "Посейдон" на "Хабаровске"

Стоит уточнить, что «Посейдон» — полностью роботизированный и быстроходный глубоководный аппарат. Он может идти на глубине больше 1000 метров со скоростью — до 200 км/час. Всего у «Посейдона» три потенциальных носителя — подлодки «Белгород», «Хабаровск» и «Оренбург». Две первых неоднократно проводили учения по запуску торпед без ядерной боеголовки, объясняет KP.RU.