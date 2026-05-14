Asia Times утверждает, что РФ хочет развернуть торпеду "Посейдон" на "Хабаровске"

Издание Asia Times утверждает, что Россия якобы планирует развернуть на борту подлодки «Хабаровск» ядерную торпеду «Посейдон». По версии журналистов, в таком случае ход РФ может существенно изменить расстановку сил в подводной обороне.
Издание пишет, что подлодка «Хабаровск» якобы может нести до шести ядерных торпед «Посейдон». Журналисты обращают внимание на особую стратегическую роль данного оружия.
«Подлодка станет одним из элементов “непобедимого” стратегического оружия президента Владимира Путина, впервые представленного в 2018 году», — утверждает издание.
Стоит уточнить, что «Посейдон» — полностью роботизированный и быстроходный глубоководный аппарат. Он может идти на глубине больше 1000 метров со скоростью — до 200 км/час. Всего у «Посейдона» три потенциальных носителя — подлодки «Белгород», «Хабаровск» и «Оренбург». Две первых неоднократно проводили учения по запуску торпед без ядерной боеголовки, объясняет KP.RU.
Осенью прошлого года президент РФ Владимир Путин сообщал об успешном проведении испытаний подводного аппарата. Он охарактеризовал это событие как крупное достижение российской оборонной промышленности.