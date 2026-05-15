Календарь на 15 мая: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

15 мая отмечается Международный день семей. В мире обсуждают проблемы глобального потепления, а в России — сохранение водных артерий. Православные верующие сегодня чтут память благоверных князей Бориса и Глеба. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 15 мая и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».
* ~Международный день семей~
В 1993 году ООН официально утвердила Международный день семей, чтобы подчеркнуть их исключительную роль в обществе, а также напомнить о многочисленных проблемах, которые стоят сегодня перед семьями. Каждый год тема дискуссий меняется. В 2024 году проблемы семей обсуждались в свете изменений климата, в 2025-м — эксперты говорили об устойчивости развития, в 2026-м — главными темами стали неравенство и благополучие детей. Основные мероприятия пройдут в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.
* ~Международный день климата~
Цель этого неофициального экологического праздника — напомнить об угрозах глобального потепления. Согласно данным метеорологов, за последние 35 лет темпы климатических изменений резко возросли, что приводит к разрушительным последствиям — экстремальным погодным явлениям, таянию ледников, повышению уровня Мирового океана. Все это несет угрозу биоразнообразию и продовольственной безопасности планеты. Ежегодно в России и других странах в рамках Дня климата проходят экологические конференции, семинары и лекции.
* ~Международный день осведомленности о мукополисахаридозах~
Мукополисахаридозы — группа редких наследственных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ из-за дефицита ферментов. В результате болезни страдает соединительная ткань, а следом — кости, суставы, нервная система, сердце, слух и зрение.
Цель даты — повысить осведомленность людей об этих заболеваниях, их диагностике и симптомах. Чем больше специалистов знают о болезни, тем выше вероятность вовремя ее распознать и начать лечение. Большие надежды врачебное сообщество возлагает на генную терапию.
* ~Единые дни защиты малых рек и водоемов~
В России 15 мая стартует ежегодная акция «Единые дни защиты малых рек и водоемов». Много лет ее проводит «Сеть российских рек» — объединение общественных экологических организаций из 23 регионов. Весь следующий месяц волонтеры будут очищать берега и русла водоемов от мусора.
* ~День исчезающих видов животных~
Эту дату стали отмечать в мире в середине 1970-х годов, когда в США был принят закон о защите редких видов животных. Сегодня в разных странах проходят выставки, лекции, сбор денег на помощь краснокнижным видам животных, экскурсии. Помогать природе могут не только ученые и экоактивисты, но и все желающие. Можно принять участие в субботниках на лесных территориях, пересмотреть свои потребительские привычки — например, отказаться от одноразовых пакетов, оказать помощь заповедникам и центрам реабилитации диких животных.
* ~День рождения Московского метрополитена~
Сегодня Московскому метрополитену исполняется 91 год. Столичная подземка была запущена 15 мая 1935 года. Пассажиров в честь праздника ждут разнообразные мероприятия, которые будут проходить до 17 мая. Состоится парад поездов, выставка раритетных вагонов, мастер-классы, экскурсии в электродепо.
* ~Дeнь гopнoгo бeгa в Ρoccии~
У этого вида спорта богатая история: первые соревнования прошли еще в 1064 году в Шотландии. Сегодня горные забеги популярны во всем мире, и Россия не исключение — в этот день состязания традиционно проходят во многих регионах страны.
* ~Международный день виртуального помощника~
Праздник проходит в третью пятницу мая. Его придумала Международная ассоциация виртуальных помощников (IVAA), чтобы обратить внимание на работу ассистентов, которые занимаются планированием, почтой, соцсетями и другими задачами для бизнеса. В наше время виртуальными помощниками все чаще выступают программные решения на базе искусственного интеллекта.
~День осетинского языка и литературы~
Праздник широко отмечают в Северной и Южной Осетии. Он приурочен к выходу в 1899 году книги Коста Хетагурова «Ирон фандыр» («Осетинская лира») — первой публикации художественного произведения на осетинском языке. В этот день проходят митинги у памятника Коста Хетагурову, конкурсы чтецов, открытые уроки, конференции, награждения учителей и победителей олимпиад.
Что отмечают в разных странах 15 мая.
День дерева — Индия. Праздник появился в 2016 году в городе Хайдарабад, когда местные жители устроили акцию протеста против планов властей вырубить тысячи деревьев вокруг национального парка. С тех пор каждый год 15 мая индийцы посвящают день уходу за деревьями и выкладывают селфи, сделанные в парках.
Фecтивaль мaльвы Aoй-мaцуpи — Япония. История праздника связана с легендой: когда-то люди преподнесли богам листья мальвы в благодарность за спасение от наводнений и дождей. С тех пор считается, что это растение обладает чудодейственной силой и защищает от стихии. Каждый год 15 мая город Киото становится центром ярких шествий и торжеств, посвященных мальве.
День Иерусалима — Израиль. Этот праздник отмечают в честь объединения города после Шестидневной войны 1967 года. До этого Восточный Иерусалим был под контролем Иордании, евреям был закрыт доступ к Стене Плача и некоторым другим святыням. После победы в войне город стал неделимой столицей. В синагогах сегодня проходят торжественные службы, а на улицах — праздничные церемонии и марши.
Религиозные праздники 15 мая.
* Перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба.
Борис и Глеб были младшими сыновьями крестителя Руси — князя Владимира. Они стали первыми русскими святыми, которых канонизировали как Константинопольская, так и Русская церковь. Братья получили хорошее образование, воспитывались в христианском благочестии, славились добротой и милосердием. При жизни отца Борис княжил в Ростове, а Глеб — в Муроме.
После смерти Владимира старший сын Святополк захватил киевский престол. Борис возвращался из похода против печенегов, и дружина уговаривала его идти на Киев, но он отказался поднимать руку на брата. Святополк решил действовать первым и приказал убить Бориса, а затем и Глеба. Братья знали об этих планах, но не стали сопротивляться, показав пример христианского смирения и отказа от мести.
Великий князь Киевский Ярослав Мудрый позаботился о том, чтобы разыскать останки святых и совершить их погребение.
Народные праздники 15 мая.
* Борис и Глеб Сеятели.
Первых русских святых издавна почитали как заступников родной земли. В этот день на Руси было принять сажать овощи, в частности тыкву и огурцы. Чтобы обеспечить богатый урожай, прибегали к хитрости: закапывали на грядке пестик от ступки. В полях тем временем продолжался активный сев хлеба — в этом деле также просили помощи у святых князей.
К середине мая вовсю начинали заливаться соловьи. Существовала примета: если при первой соловьиной трели быстро скинуть рубаху, то это убережет хозяина одежды от блох.
Именины 15 мая.
Афанасий;
Приметы: что можно и что нельзя делать 15 мая.
Приметы о погоде.
Всю ночь поют соловьи — следующий день будет погожим, теплым и солнечным.
Если вы услышали соловьиное пение раньше, чем пение кукушки — вас ждет счастливое лето.
Черемуха зацвела — скоро похолодает.
Что можно делать 15 мая.
* Посетить церковь: хороший день, чтобы помолиться святым Борису и Глебу, которые считаются покровителями земледельцев.
* Заниматься торговлей: этот период раньше называли «барыш-днем», он считается удачным для посещения ярмарок, заключения сделок и важных переговоров.
* Провести время на свежем воздухе.
* Пересчитывать деньги до восхода солнца: чтобы привлечь в дом достаток.
* Помогать другим: принято делиться и принимать гостей, а также не отказывать просящим.
* Навести порядок в кошельке: рекомендуется выкинуть мусор, ненужные чеки, чтобы деньги «тянулись друг к другу» и приумножались.
Что нельзя делать 15 мая.
* Заниматься генеральной уборкой: можно «вымести» из дома финансовую удачу и благополучие.
* Спать на закате: есть риск надолго заболеть.
* Пересчитывать деньги после захода солнца: это один из самых сильных запретов, который, по поверьям, грозит финансовыми потерями, долгами и даже нищетой.
* Ссориться, ругаться и сквернословить: злые слова и мысли могут отпугнуть удачу и даже навлечь засуху на поля.
* Тратить последние деньги и оставлять кошелек пустым: к вечеру в кошельке обязательно должна остаться хоть какая-то сумма, иначе весь год придется испытывать финансовые трудности.
* Ходить на рыбалку: по народным поверьям, это неблагоприятное время для ловли, так как начинается нерест.
* Забирать себе найденные деньги: их нужно раздать в качестве милостыни или пожертвовать на благое дело, иначе можно навлечь на себя беду.
* Подметать после ухода гостей: деньги и удача уйдут из дома. Лучше делать это на следующий день.
Лунный календарь 15 мая.
Фаза Луны: убывающая, 28-й лунный день.
Луна в знаках Овен и Телец.
Астрологи рекомендуют сегодня подводить итоги, завершать начатые дела и строить планы на будущее. Активность и энергия будут снижены. Новые проекты сторонники эзотерики призывают отложить до растущей Луны, подписывать контракты и инвестировать деньги не стоит — сделки не принесут успеха, а риски неудачи высоки.
Если верить звездным прогнозам, день благоприятен для избавления от всего ненужного. Можно заниматься благотворительностью, делать несложные домашние дела (стирка, уборка) и посвятить время спокойному отдыху, расслаблению или духовным практикам.
15 мая родились люди под знаком зодиака Телец, представители земной стихии, находящиеся под покровительством Венеры.
Какие исторические события произошли 15 мая.
* 1157 год — князя суздальского и киевского Юрия Долгорукого вероломно отравили на пиру у киевского боярина Петрилы.
* 1940 год — в США начали продавать нейлоновые чулки.
Кто родился 15 мая.
* В 1798 году родился Иван Пущин — русский поэт, мемуарист, декабрист, друг Александра Пушкина.
Кто отмечает дни рождения 15 мая.
* 94 года исполняется Джону Глену — английскому кинорежиссеру, автору пяти фильмов о Джеймсе Бонде, среди которых «Лицензия на убийство».