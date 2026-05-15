Что можно и что нельзя делать в Барыш-день 15 мая 2026 года

Нельзя ходить с пустым кошельком. Даже если нет крупных купюр, положите в бумажник хотя бы одну монету или мелкую купюру. Не складывайте деньги с чеками. Бумажки из магазинов «перебивают» энергетику купюр — к неожиданным тратам. Не пересчитывайте деньги после заката солнца. Иначе весь год будете раздавать долги, а не копить. Считайте купюры только утром. Не выметайте мусор от центра к порогу. Этим вы выметаете достаток из дома. Только от двери к центру! Не оставляйте дом неприбранным после ухода гостей. Если не вымыть пол сразу вслед за визитерами — они заберут с собой ваше благополучие. Не лгите и не хвастайтесь. В Барыш-день обманщик сам станет жертвой мошенников, а хвастуна скрутит горловая болезнь. Не вспоминайте прошлое. Нельзя грустить о былом, иначе старые беды вернутся втройне. Живите настоящим. Не надевайте дырявую одежду. Заплатите дыру в кармане — угодите в долговую яму. Не ешьте лук и не варите кисель. Лук — к слезам, кисель — поминальное блюдо, которое в этот светлый день неуместно. Не убивайте соловьев и не разоряйте гнезда. Тогда вас может ожидать крупное несчастье.