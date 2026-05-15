Что можно и что нельзя делать в Барыш-день 15 мая 2026 года

15 мая 2026 года в православном календаре — день памяти святых благоверных князей Бориса и Глеба, первых канонизированных святых на Руси. В народе этот праздник получил сразу несколько говорящих названий: Сеятели, Соловьиный день и Барыш-день.
В 2026 году дата выпадает на пятницу (постный день), поэтому верующим стоит воздержаться от скоромной пищи. Но ограничения в еде не главное: этот день буквально соткан из примет о богатстве, труде и семейной гармонии.
Что ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно сделать 15 мая.
Посетить храм. Борис и Глеб считаются заступниками земли русской и помощниками в честном труде. Им молятся о мире в семье и защите от врагов. Заработать «барыш». Это главный день для торговли и финансов. В старину купцы специально устраивали ярмарки 15 мая. Если вы продадите хоть что-то — весь год будете с прибылью. Первому покупателю обязательно сделайте скидку. Слушать соловья. Праздник называют «Соловьиным» (Свистопляской), так как к 15 мая птицы начинают полноценно петь. Услышал соловья раньше кукушки — лето пройдет счастливо. Птица поет всю ночь — завтра будет солнечный день. Сажать огороды. На Бориса и Глеба сеют хлеб и сажают огурцы с тыквой. Чтобы плоды выросли крупными, в лунку клали пестик от ступки (символ тяжести и силы).Навести порядок… но с умом. Убираться нужно от двери к центру комнаты, заметая сор внутрь, а не выметая за порог. Это привлекает деньги. 7 вещей, из-за которых уходит удача.
Что КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя делать 15 мая.
Большинство запретов 15 мая связано с деньгами и домом:
Нельзя ходить с пустым кошельком. Даже если нет крупных купюр, положите в бумажник хотя бы одну монету или мелкую купюру. Не складывайте деньги с чеками. Бумажки из магазинов «перебивают» энергетику купюр — к неожиданным тратам. Не пересчитывайте деньги после заката солнца. Иначе весь год будете раздавать долги, а не копить. Считайте купюры только утром. Не выметайте мусор от центра к порогу. Этим вы выметаете достаток из дома. Только от двери к центру! Не оставляйте дом неприбранным после ухода гостей. Если не вымыть пол сразу вслед за визитерами — они заберут с собой ваше благополучие. Не лгите и не хвастайтесь. В Барыш-день обманщик сам станет жертвой мошенников, а хвастуна скрутит горловая болезнь. Не вспоминайте прошлое. Нельзя грустить о былом, иначе старые беды вернутся втройне. Живите настоящим. Не надевайте дырявую одежду. Заплатите дыру в кармане — угодите в долговую яму. Не ешьте лук и не варите кисель. Лук — к слезам, кисель — поминальное блюдо, которое в этот светлый день неуместно. Не убивайте соловьев и не разоряйте гнезда. Тогда вас может ожидать крупное несчастье.
Народные приметы погоды на 15 мая 2026.
Теплый и солнечный день — хлеб уродится на славу, а лето будет сухим. Зацвела черемуха — жди похолодания до конца мая. Соловей поет в тумане — будет ясный день. К вечеру поднялся сильный ветер — лето будет прохладным и дождливым. Яркий восход — к дождливому лету.
15 мая 2026 года — уникальный момент, когда духовное смирение (как у Бориса и Глеба) парадоксальным образом сочетается с практичной хваткой торговца. Работайте, слушайте птиц и держите кошелек открытым для прибыли, но закрытым для лжи.
Кто такие благоверные князья Борис и Глеб: первые святые Русской земли.
Благоверные князья Борис и Глеб были младшими сыновьями великого князя Киевского Владимира Святославича — того самого человека, который вошел в историю как креститель Руси. Оба родились в период, когда их отец уже принял православие и кардинально изменил свой образ жизни. Владимир, некогда известный гордым и гневливым нравом, сумел обуздать свои страсти и стал примером милосердия и доброты для окружающих, особенно для бедных и обездоленных. Этот пример благочестивой жизни в княжеской семье оказал решающее влияние на формирование характеров младших сыновей.
В крещении Борис получил имя Роман, а Глеб — имя Давид. По одной из версий, основанной на летописных источниках, они приходились друг другу не сводными, а родными братьями, а их матерью была византийская царевна Анна. Точные обстоятельства их рождения до конца не известны, но то, что оба мальчика воспитывались в глубокой христианской вере, сомнений не вызывает. С ранних лет им прививали милосердие, сострадание и уважение к старшим, что впоследствии определило их жизненный путь и посмертную славу.
Воспитание и христианские идеалы.
Борис с детства проявлял особую тягу к духовному чтению. Согласно житию, он любил читать жития святых и молился Господу о том, чтобы удостоиться подвига, подобного подвигам Божиих угодников. Он видел примеры мучеников первых веков христианства и в своем юношеском сердце уже тогда зародил желание быть верным Христу до конца, если придется выбирать между земной властью и небесной правдой. Это же стремление вслед за братом возникло и у Глеба. Оба княжича росли не изнеженными правителями, а людьми, глубоко осознающими свой долг перед Богом и ближними.
Их отец, князь Владимир, будучи уже крещеным, показывал личный пример христианского правления. Он был неизменно милостив к бедным, устраивал трапезы для нищих и странников, заботился о вдовах и сиротах. Дети видели это каждый день и впитывали такую модель поведения как единственно верную. Воспитанные в благочестии и получив прекрасное по тем временам образование, Борис и Глеб выросли не только начитанными, но и мужественными воинами, способными вести за собой дружину. Однако их главным оружием стала не меч, а доброта и нежелание проливать кровь даже ради собственной выгоды.
Княжение на Ростовской и Муромской землях.
Еще при жизни отца Борис получил в управление город Ростов, а Глеб стал князем Муромским. Это были серьезные административные должности, требовавшие мудрости и твердости. Оба молодых князя показали себя мудрыми и милостивыми правителями. Они не угнетали народ поборами, не развязывали междоусобных войн, а стремились к миру и справедливости на своих землях. Их правление стало образцом христианского отношения к подданным, где правитель воспринимался не как тиран, а как заботливый отец для своего народа.
В летописях не сохранилось подробных описаний их внутренней политики, но сам факт того, что они были оставлены отцом на важных княжеских столах, говорит о высоком доверии Владимира к способностям и нравственным качествам младших сыновей. Внешне Русская земля в тот период занимала прочное положение, однако внутри княжеского дома уже тогда нарастало напряжение. Старшие сыновья Владимира, особенно Святополк и Ярослав, начинали проявлять самостоятельность, что создавало почву для будущего кровавого конфликта.
Смерть Владимира и предательство Святополка.
Летом 1015 года Борис находился вместе с отцом в Киеве, когда на Русскую землю снова двинулись печенеги. Князь Владимир, несмотря на свой возраст, решил лично возглавить поход против степняков и отправил Бориса с дружиной навстречу врагу. Однако печенеги, узнав о приближении русского войска, отступили в степи, и Борис, не встретив противника, повернул обратно. В это время в Киеве скоропостижно скончался великий князь Владимир. Его смерть стала сигналом к началу борьбы за власть.
В то время как Борис возвращался из похода и расположился лагерем на реке Альте, в Киеве власть захватил его старший брат Святополк. Именно он, войдя в историю с прозвищем Окаянный, решил устранить всех возможных соперников. Пользуясь тем, что дружина Бориса была ослаблена походом и не горела желанием сражаться, Святополк решил действовать на опережение. В летописи сообщается, что Святополк опасался: Борис, любимый отцом и пользовавшийся поддержкой киевлян, может стать главным претендентом на великокняжеский престол, если народ и войско призовут его.
Добровольная смерть Бориса: подвиг смирения.
Узнав о смерти отца и захвате власти Святополком, дружина Бориса предложила ему идти на Киев силой. Воины были готовы сражаться за своего князя, так как видели в нем законного наследника. Однако Борис ответил отказом. Его слова, сохраненные летописью, звучат как исповедание веры: «Не подниму руки на брата своего, да еще на старшего меня, которого мне следует считать за отца». Этот отказ от насилия даже под угрозой собственной смерти и стал тем самым подвигом, который прославил его как страстотерпца.
Борис знал, что Святополк отправил убийц. Его предупреждали, уговаривали бежать или подготовить оборону. Но он ответил, что не хочет спасать земную жизнь ценой братоубийственной войны. Следующую ночь князь провел в молитве. В воскресенье 24 июля 1015 года в его шатер ворвались посланные из Вышгорода убийцы. Борис не сопротивлялся. Он молился о прощении своих грехов и о том, чтобы Господь принял его душу, а затем безропотно принял смерть от рук наемников. Тело его тайно привезли в Вышгород и положили в храме во имя святого Василия Великого.
Мученическая кончина Глеба.
Расправившись с Борисом, Святополк решил избавиться и от Глеба. Он опасался, что братья будут мстить за убийство, поэтому отправил Глебу гонца с ложной вестью, будто их отец, князь Владимир, еще жив и тяжело болен, а потому срочно зовет сына к себе в Киев. Глеб, ничего не подозревая о предательстве и не зная о смерти ни отца, ни брата, немедленно выехал из Мурома в сторону Киева.
В дороге он получил предупреждение от другого своего брата — Ярослава, который правил в Новгороде. Ярослав сообщал о смерти Владимира и о том, что Борис убит Святополком. Однако Глеб не успел спастись. У реки Смядыни, недалеко от Смоленска, его настигли посланные убийцы. Как и Борис, Глеб не стал сопротивляться. Он просил пощадить его, говорил, что не сделал зла брату, но в итоге также добровольно принял смерть, подражая Христу в его кротости. Тело его было оставлено в глухом месте, но позже Ярослав разыскал останки младшего брата и похоронил рядом с Борисом в Вышгороде.
Кара Святополка Окаянного и справедливость.
Бог, по свидетельству летописца, не оставил безнаказанным злодеяние Святополка. Против него выступил новгородский князь Ярослав, будущий Ярослав Мудрый. В междоусобной борьбе, которая длилась несколько лет, Святополк потерпел поражение. Он бежал из Русской земли, но нигде не смог найти прибежище. Летопись сообщает, что его изгоняли отовсюду, и смерть его была страшной: от могилы его исходил смрад и зловоние — символ духовной гибели. Так народная память запечатлела образ братоубийцы как окаянного, то есть проклятого.
Ярослав, разыскав останки погибших братьев, с почестями похоронил их в Вышгороде. С этого времени началось народное почитание Бориса и Глеба как мучеников, невинно убиенных за правду и братскую любовь. Их смерть не была напрасной: она остановила цепь насилия, показав, что есть ценности выше княжеского престола.
Перенесение мощей и канонизация.
В 1072 году состоялось торжественное перенесение мощей благоверных князей Бориса и Глеба в новую церковь в Вышгороде. А в 1115 году их святые останки были перенесены в специально построенный для них каменный храм. Именно с этими событиями связано установление одного из первых собственных церковных праздников на Руси, который отмечается 15 мая (по новому стилю) — день перенесения мощей.
Мощи князей прославились множеством чудес. Летописи фиксируют случаи исцеления больных у их гробницы: слепые прозревали, хромые начинали ходить, бесноватые получали исцеление. Даже когда в храме случился сильный пожар, мощи остались нетронутыми огнем, что было воспринято как явное свидетельство их святости. Церковь официально канонизировала Бориса и Глеба. Они стали первыми святыми, которых прославила Русская Православная Церковь.
Чин святости: страстотерпцы, а не мученики за веру.
Важно понимать, что Борис и Глеб прославлены не как мученики за веру (их не принуждали отречься от Христа), а как страстотерпцы. Страстотерпцы — это особый чин святости, который подразумевает добровольное принятие страданий и смерти от рук единоверцев, подражание Христу в его кротости и нежелании сопротивляться злу насилием. Именно этот нравственный выбор — не поднять руки на брата, даже зная о грозящей смерти, — стал их главным подвигом.
Смысл их подвига выражен в евангельской фразе: «Кто говорит: “Я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец». Они показали, что христианская любовь выше страха смерти, выше политических амбиций и чувства самосохранения. На примере Бориса и Глеба русский народ впервые осознал, что святым может быть не только монах или отшельник, но и князь, правитель, воин, если он ставит заповеди Христа выше мирской выгоды.
Защитники Русской земли: явления перед битвами.
Со временем святые Борис и Глеб стали восприниматься верующими как небесные защитники Русской земли в дни военной опасности. Существует несколько преданий о чудесных явлениях князей перед крупными сражениями. Накануне Невской битвы 1240 года ижорский старейшина Пелгусий увидел на воде ладью, в которой стояли два князя в светлых одеждах. Один из них, Борис, сказал Глебу, что нужно помочь их сроднику Александру. После этого видения князь Александр Ярославич одержал победу над шведами и вошел в историю как Невский.
Другое предание связано с Куликовской битвой 1380 года. Перед сражением ночному стражу войска Дмитрия Донского, Фоме Кацибею, было видение. С юга появились два светлых юноши с мечами и выступили против вражеских полков, истребляя татар. Он узнал в них Бориса и Глеба. Это чудо укрепило дух русского воинства перед решающей битвой. Таким образом, князья, отказавшиеся от насилия в личной жизни, после смерти стали небесными покровителями русского оружия, выступая на защиту родной земли.
Память и почитание в церкви.
Почитание святых Бориса и Глеба началось очень рано, вскоре после их кончины. Служба святым была составлена митрополитом Киевским Иоанном I. Им посвящены многочисленные храмы и иконы. Интересно, что в иконографии они часто изображаются вместе, как неразлучная братская пара. Их образы символизируют единство Русской земли и братской любви, которая должна быть выше политических распрей.
В день их памяти, 15 мая (и в другие посвященные им даты), в храмах совершаются торжественные богослужения. Верующие обращаются к святым князьям с молитвами о мире в семье, об избавлении от врагов и об укреплении в вере. Их пример вдохновляет христиан на кротость, терпение и отказ от мести. В отличие от многих мучеников ранней церкви, убитых язычниками, Борис и Глеб пали от рук брата-христианина, что делает их подвиг особенно значимым для понимания сложности внутренней борьбы в человеческой душе.
Народная традиция: Сеятели и Барыш-день.
В народном календаре 15 мая закрепилось название «Борис и Глеб Сеятели». Это было связано с тем, что к середине мая на Руси начиналась горячая посевная страда. Крестьяне выходили в поля сеять хлеб, сажали огурцы, кабачки и тыкву. Они молились святым князьям о хорошей погоде и богатом урожае. Существовала поговорка: «Борис и Глеб сеют хлеб». При этом во время работы предпочитали молчать, чтобы не спугнуть удачу.
Также праздник называли Барыш-день, потому что святого Бориса считали покровителем купцов и торговых людей. Это объясняется и созвучием имени Борис со словом «барыш» — прибыль. В старину купцы старались 15 мая заключить как можно больше выгодных сделок и обязательно продать что-нибудь первому покупателю со скидкой. Считалось, что удачная продажа в этот день обеспечит торговца прибылью на весь год. Так церковное почитание первых святых переплелось с повседневными нуждами крестьянина и торговца.