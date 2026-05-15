Хинштейн предложил запретить майнинг в нескольких районах Курской области

Губернатор Курской области Александр Хинштейн 5 мая направил письмо министру энергетики Сергею Цивилеву с просьбой ходатайствовать перед правительством о запрете майнинга цифровой валюты в ряде приграничных районов Курской области из-за сложной ситуации с энергоснабжением. Письмо есть в распоряжении РБК.
Запрет предлагается установить на территории Беловского, Большесолдатского, Глушковского, Кореневского, Льговского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского муниципальных районов и города Льгова Курской области.
Представитель правительства Курской области подтвердил, что такая инициатива от региона была. «Ее цель — профилактика возможного энергодефицита, связанного с постоянными атаками ВСУ по системе энергоснабжения и сложностями восстановления, а также профилактика массового бесконтрольного майнинга. Возможность проконтролировать майнинг физлиц затруднена, так как они имеют законное право осуществлять майнинг без включения в реестр лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, при потреблении не более 6 тыс. кВт⋅ч, при отсутствии запрета, введенного на федеральном уровне», — сообщил он.
По словам двух источников РБК на энергорынке, вопрос запрета майнинга на территории Курской области заявлен в повестку заседания правительственной комиссии по развитию электроэнергетики, которое состоится в пятницу, 15 мая. Один из них напомнил, что введение запрета майнинга возможно или по инициативе должностного лица региона, на территорию которого рассматривается запрет, или по инициативе Минэнерго и правительства в случаях дефицита мощности.
В повестке заседания правкомиссии указаны только три региона, среди которых Москва, Московская и Курская области, уточняют собеседники РБК. «Если запрос поступил, правительственная комиссия обязана его рассмотреть и принять какое-то решение», — пояснил один из них. Обращений от других регионов, по его информации, не поступало, то есть вопрос о запрете майнинга в них может вынести на обсуждение только Минэнерго. При этом он оговорился, что Объединенная энергетическая система Центра не упоминается как энергодефицитная в программах развития электроэнергетики России до 2031 года, поэтому основания для введения запрета майнинга со стороны Минэнерго нет. По словам этого собеседника, лишь юг Московской области и Москва являются энергодефицитными, поэтому там могут установить запрет майнинга. Но в обращении глав регионов Москвы и Московской области не указаны муниципальные образования, поэтому, если запрет и будет, то на всей территории субъектов", — отметил он.
Ранее «Коммерсантъ» писал, что правительство прорабатывает возможность введения запрета на майнинг криптовалют в 19 регионах, входящих в Объединенную энергетическую систему Центра с оговоркой, что крупным майнинговым проектам могут разрешить работать при условии их инвестиций в необходимую генерацию и сети.
По словам источника РБК, в мае «Системный оператор» (диспетчер энергосистемы) направил в Минэнерго письмо с оценкой состояния энергосистемы столичного региона, в котором также поддержал запрет на майнинг цифровой валюты на территории Москвы и Московской области до 31 декабря 2032 года. По оценке «Системного оператора», с учетом реализации плана мероприятий по повышению надежности и развитию электросетевой инфраструктуры, а также объектов генерации Московской энергосистемы резерв мощности региона составит не менее 15%, но если в прогнозе учитывать потребление мощности дата-центрами в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетических систем (СиПР) теми ЦОДами, которые не учтены схемой, но имеют договор технологического присоединения, а также перспективными дата-центрами для сохранения стратегического резерва на уровне не менее 15% в 2032 году, возникает дополнительная потребность в мощности в объеме до 2071 МВт. Без развития электроэнергетической инфраструктуры стратегический резерв составит лишь 7,41%.
Зачем запрещать майнинг в Курске.
В обращении губернатор объясняет необходимость введения запрета тем, что в регионе возник риск массового бесконтрольного майнинга населением, расходы на оплату энергии которого могут компенсироваться за счет федерального бюджета. Такая ситуация возникла из-за того, что с августа 2024 года после введения режима чрезвычайной ситуации и контртеррористической операции в этих районах было приостановлено начисление платы за электроэнергию.
Лимит энергопотребления для майнеров-физлиц, которые занимаются майнингом без регистрации статуса индивидуального предпринимателя (ИП), составляет 6 тыс. кВт⋅ч в месяц. «Учитывая, что в восьми районах Курской области не осуществляется начисление платы за потребленную электрическую энергию, имеется риск массового и бесконтрольного осуществления майнинга населением, при этом расходы на оплату энергии будут компенсированы за счет федерального бюджета», — говорится в письме.
В то же время в регионе складывается сложная обстановка с качественным и бесперебойным снабжением потребителей электроэнергии в результате атак на объекты энергетической инфраструктуры и вынужденного переключения абонентов на резервные линии. Для стабильной работы энергетической системы в первую очередь энергией должны обеспечиваться население и социально значимые объекты, в том числе «за счет исключения потребления иных незначимых энергоемких объектов», отмечается в письме.
Как запрещают майнинг в регионах России.
Деятельность по добыче криптовалют в России легализовали летом 2024 года. Одновременно с этим в законе прописали возможность запрета майнинга в отдельных регионах в случае возникновения энергодефицита из-за их деятельности.
С 1 января 2025 года по 15 марта 2031 года полный запрет на майнинг криптовалют введен в десяти регионах России: шести республиках Северного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабардино‑Балкария, Карачаево‑Черкесия, Северная Осетия, Чечня), а также в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях; временный запрет в периоды пикового энергопотребления был введен на отдельных территориях Иркутской области, Бурятии (включая городской округ «город Улан‑Удэ») и Забайкальского края. Но в апреле 2025 года временное ограничение майнинга на период отопительного сезона в Иркутской области было сменено на полный запрет.
Будет ли эффект.
Опрошенные РБК эксперты считают логичным желание региональных властей наложить запрет на майнинг, чтобы снизить возможные риски локального и непрогнозируемого роста энергетической нагрузки. По словам директора Центра исследований в электроэнергетике НИУ ВШЭ Сергея Сасима, майнинг целесообразно запрещать в регионах с наиболее критичными режимно-балансовыми параметрами в периоды прогнозируемого дефицита и на территориях с субсидируемой ценой на электроэнергию. «Энергосистемы Курской области, а также еще ряда приграничных регионов по понятным причинам подвергаются нетипичному воздействию. Прогнозировать электронагрузки в таких условиях проблематично», — отметил он.
Старший аналитик Альфа-банка Анастасия Егазарян считает, что майнинг при неоплаченных счетах за электроэнергию вряд ли носит нелегальный характер. Физические лица могут добывать криптовалюту без обязательной регистрации в реестре при соблюдении энерголимита (6 тыс. кВт·ч в месяц), но обязаны декларировать доходы и платить НДФЛ при получении дохода от продажи добытой цифровой валюты. Но в ситуации, когда расходы на оплату электроэнергии компенсируются государством, запрет майнинга кажется обоснованным, рассуждает она. «Майнинг — высокодоходный бизнес, если им заниматься, то за свой счет с полностью оплачиваемым потреблением энергии», — дополнил советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников.
При этом с точки зрения роста майнинга среди населения введение такого запрета Сасим считает малоэффективным, поскольку ограничить использование электроэнергии гражданами в быту административным образом невозможно. Наиболее эффективный способ сдержать рост бытового майнинга, по его мнению, — сокращать диапазоны потребления электроэнергии по субсидируемым тарифам. На территории Курской области этот диапазон находится на уровне 3,9 тыс. кВт·ч в месяц на одно домохозяйство, что существенно выше среднестатистического потребления населением. Среднее электропотребление одного домохозяйства в регионе составляет около 140 кВт·ч.
Несмотря на ввод в опытно-промышленную эксплуатацию первого энергоблока Курской АЭС-2 и формальную избыточность энерговооруженности региона, Курская и Белгородская области находятся в тяжелой ситуации, и им часто приходится делится мощностью друг с другом на фоне атак, говорит Шапошников. В этих условиях перегружать систему было бы излишне, так как операционные риски в этих регионах очень высоки, заключила Егазарян.