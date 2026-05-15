Хинштейн предложил запретить майнинг в нескольких районах Курской области

В повестке заседания правкомиссии указаны только три региона, среди которых Москва, Московская и Курская области, уточняют собеседники РБК. «Если запрос поступил, правительственная комиссия обязана его рассмотреть и принять какое-то решение», — пояснил один из них. Обращений от других регионов, по его информации, не поступало, то есть вопрос о запрете майнинга в них может вынести на обсуждение только Минэнерго. При этом он оговорился, что Объединенная энергетическая система Центра не упоминается как энергодефицитная в программах развития электроэнергетики России до 2031 года, поэтому основания для введения запрета майнинга со стороны Минэнерго нет. По словам этого собеседника, лишь юг Московской области и Москва являются энергодефицитными, поэтому там могут установить запрет майнинга. Но в обращении глав регионов Москвы и Московской области не указаны муниципальные образования, поэтому, если запрет и будет, то на всей территории субъектов", — отметил он.