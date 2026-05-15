Сняли это немедленно: «Дьявол носит Prada 2» не повторит успех первого фильма

«Дьявол носит Prada 2» устроен как сказка, где Энди — своего рода диснеевская принцесса, ей даже принца подсунули какого-никакого, он умеет переформатировать исторические здания под элитные ЖК и бегает здороваться с Хью Джекманом, которого нам всё равно не покажут. Но понятно, что это всё тоже «уходящая натура», а настоящее уже принадлежит кому-то еще. Причем мы этого «кого-то» тут толком и не увидим. Этот фильм похож на текст из школьного учебника по английскому, где в письме друзьям сообщают, что не получилось созвониться, потому что не нашлось монетки на таксофон. Школьники уже давно не понимают, что это значит. А те, кто понимает, знают: дьявол, конечно, носит Prada, но его время тоже ушло, и помнить его будут только Миранда Пристли и ее хорошо одетая свита.