Сняли это немедленно: «Дьявол носит Prada 2» не повторит успех первого фильма

Продолжение «Дьявол носит Prada» собрал почти полмиллиарда долларов в мировом прокате и теперь неофициально транслируется в российских кинотеатрах. Спустя 20 лет не только голливудские суперзвезды вернулись к своим ролям, но и Мэрил Стрип всё так же дублирует Эвелина Хромченко. А сам фильм застрял в безвременье, грубовато ностальгируя по временам гламура и ворча на эпоху соцсетей, ИИ и инфлюенсеров. Главную героиню вновь играет Энн Хэтэуэй, у которой в этом году выйдет еще четыре картины, включая «Одиссею» Кристофера Нолана. «Известия» посмотрели фильм и честно попытались понять, зачем было его снимать.
Кто играет в «Дьявол носит Prada 2».
История в картине «Дьявол носит Prada» 2006 года казалась вполне законченной. Да, у книги выходили продолжения, но представить себе, чтобы по ним были сняты сиквелы, было трудно. Возможно, поэтому их и не было. Мэрил Стрип недвусмысленно давала понять, что ей это не слишком интересно. Она вообще старается не возвращаться к однажды созданным образам. Но то ли гонорар в этот раз сработал, то ли интересных предложений было мало, Стрип удалось убедить снова стать Мирандой Пристли, главредом глянцевого журнала Runway. Вместе с ней вернулись как авторы первого фильма, так весь основной каст: Энн Хэтэуэй, Эмили Блант, Стэнли Туччи и Кеннет Брана. К ним присоединилась Люси Лью, плюс впечатляющее камео досталось Леди Гаге.
Фото: 20th Century StudiosКадр из фильма «Дьявол носит Prada 2».
Почти к каждой фразе здесь хочется добавить «зачем-то». Зачем-то позвали Люси Лью, которой дали полторы минуты экранного времени и совершенно неинтересный образ. Зачем-то Брана, крупнейшего артиста, который здесь просто отбывает свои три с половиной сцены. Зачем-то Стрип, которой этот фильм вряд ли был особенно нужен. Зачем-то вообще сам сиквел, без которого все прекрасно жили, но, когда вышел трейлер, собравший за первые сутки 222 млн просмотров, выяснилось, что публика жаждет продолжения.
Сам релиз тоже оказался востребован: за две недели мирового проката второй «Дьявол» далеко обошел совокупные сборы первой части, его касса приближается к 500 млн долларов. И всё же это проклятое «зачем-то» не исчезает даже во время просмотра с ликующим залом.
О чем фильм.
Сюжет второго «Дьявола» вполне схематичен. Героиня первого фильма Энди Сакс 20 лет проработала в «серьезной журналистике», но прямо во время вручения очередной премии за публицистику она узнает, что ее и ее коллег сокращают. У Сакс стресс, но ей вдруг предлагают после всех этих лет вернуться в Runway и занять там должность, которая по-русски могла бы называться «редактор отдела культуры». Надо генерить идеи, продюсировать и писать самостоятельно лонги, делать интервью и придумывать всевозможные форматы для привлечения аудитории.
Хорошая позиция, но есть несколько проблем. Во-первых, главред Миранда Пристли терпеть не может Энди Сакс и считает ее временной трудностью. Во-вторых, Сакс и Пристли совершенно по-разному понимают свои задачи. «Я полжизни выясняла, что людям важно знать, а тут надо понять, на что они хотят кликать», — жалуется Сакс. В-третьих, и это самое главное, и Сакс, и Пристли на самом деле понятия не имеют, что делать, чтобы прославленный бренд с многолетней историей сохранил свои позиции на рынке.
Именно последний факт, а вовсе не редакционные интриги, становится основной темой нового фильма. Герои живут с ощущением тотального апокалипсиса. Бумажные издания умирают. Лонги никто не читает. Блогеры и инфлюенсеры вытесняют профессиональную прессу. Стремительно меняется культура потребления. Мода за ней еще более-менее успевает, и ритейл приносит приличные деньги. А вот рефлексия о моде, то есть глянцевые СМИ, агонизируют и теряют аудиторию. Мы здесь будем не только постоянно слышать про сокращения, но и встретим команды антикризисных менеджеров, увидим, как убыточные активы одни нувориши пытаются срочно сбыть другим.
«Будущее накатывает на нас, как лава на Помпеи», — метко замечает один из героев. И всё это справедливо.
Фильм после выхода много ругали. За то, что Энди Сакс, которая будто бы много лет была серьезной журналисткой, ведет себя как простодушная практикантка из провинции. И что пожилая Миранда зачем-то хочет еще одного повышения, хотя непонятно, почему ее это так волнует. Здесь все кажутся инфантильными и неубедительными, но, возможно, это просто метафора. Это взгляд на себя даже не одного, а нескольких поколений, которые вдруг поняли, что весь их мир сломался, иерархии уничтожены, будущее неясно, и всё катится куда-то глубоко вниз. А рядом находится подрастающая поросль, которая что-то делает со своими гаджетами, но что именно и зачем — непонятно, никаких ощутимых плодов нет.
И вот представители «списанных» поколений хватаются за те соломинки, которыми им понятны. Энди думает, что если возьмет интервью у труднодоступной миллионерши, то сразу станет незаменимой сотрудницей (любой журналист просто рассмеется, услышав о таком, но это же не для них кино. Или для них?). Миранда уверена, что если выторговать себе на какое-то время возвращение прежнего статуса небожительницы моды, то можно править вечно. Эмили убеждена, что богатый папик — гарантия безбедного будущего. Но это всё иллюзии, колесо сансары, в котором застряли и герои, и целевая аудитория второго «Дьявола», то есть те, кто ходил в кино на первый.
Самым лаконичным изложением идеи фильма становится реплика Энди Сакс: «Я не замужем. А мои дети — в клинике на 85-й улице. Замороженные яйцеклетки. Но мне нравится думать о них как о моих малышах Чипе и Эстер». Этим героям «нравиться думать», что они еще могут что-то контролировать, но мы видим, как реальные хозяева жизни пинают их герметичный мирок, словно пресытившиеся игрой дети — старый резиновый мячик. Не особенно привлекательный, но надо же как-то убить время.
«Дьявол носит Prada 2» устроен как сказка, где Энди — своего рода диснеевская принцесса, ей даже принца подсунули какого-никакого, он умеет переформатировать исторические здания под элитные ЖК и бегает здороваться с Хью Джекманом, которого нам всё равно не покажут. Но понятно, что это всё тоже «уходящая натура», а настоящее уже принадлежит кому-то еще. Причем мы этого «кого-то» тут толком и не увидим. Этот фильм похож на текст из школьного учебника по английскому, где в письме друзьям сообщают, что не получилось созвониться, потому что не нашлось монетки на таксофон. Школьники уже давно не понимают, что это значит. А те, кто понимает, знают: дьявол, конечно, носит Prada, но его время тоже ушло, и помнить его будут только Миранда Пристли и ее хорошо одетая свита.