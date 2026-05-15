Скейт в ребро: тайны Булгакова, подростковый бунт и «Опасные отношения»

В преддверии 135-летия со дня рождения великого писателя в прокат выходит документальная лента Артёма Михалкова «Булгаков. Тайна мастера». Семейная комедия «Своя в доску» вновь объединит на экране Ольгу Лерман и Виктора Хориняка, полюбившихся зрителям по роуд-муви «Поехавшая». Детективный триллер «Аэропорт» поймает пассажиров рейса в ловушку, а «Опасные отношения» проверят на прочность семейную пару и заставят героев столкнуться лицом к лицу с собственным прошлым. «Известия» — о том, что посмотреть в кино в ближайший уикенд.
«Булгаков. Тайна мастера», 12+
Фото: КинодокументКадр из фильма «Булгаков. Тайна мастера».
Режиссер: Артём Михалков. В ролях: Артём Быстров, Анна Азарова.
Лента исследует мистическую связь между великим писателем и его главным романом «Мастер и Маргарита». Погружаясь в атмосферу Москвы 1930-х годов, режиссер показывает, как вымышленный мир книги начинает диктовать свою волю самому творцу, вмешиваясь в его личную жизнь, сложные отношения с советской властью и приближая трагический финал. Фильм исследует, как пророчества в книге отразились на судьбе Булгакова, и заставляет задуматься: кто на самом деле управлял пером — человек или его бессмертное творение?
Режиссером документальной ленты стал Артём Михалков, уже завоевавший признание зрителей спортивной драмой «Мистер Нокаут» и байопиком «Первый на Олимпе». Его новый проект приурочен к 135-летию со дня рождения Михаила Булгакова. Картина создана в камерном формате: она сочетает в себе анимационные зарисовки, уникальные кадры ожившей архивной хроники и калейдоскопические вставки, которые создают на большом экране почти гипнотическую атмосферу.
«Своя в доску», 6+
Фото: Свободное киноКадр из фильма «Своя в доску»,
Режиссер: Илья Лебедев. В ролях: Ольга Лерман, Тимофей Кочнев, Виктор Хориняк, Алана Чочиева, Максим Карушев, Александра Тихонова.
На экраны выходит семейная комедия с Ольгой Лерман и Виктором Хориняком, которые уже полюбились зрителям благодаря дуэту в роуд-муви «Поехавшая». Премьера фильма состоялась в рамках 48-го Московского Международного кинофестиваля.
Алла — строгий и успешный преподаватель физики, чья идеальная жизнь рушится, когда она узнает, что ее сын-подросток Марк прогуливает школу и мечтает бросить учебу ради карьеры скейтера. Не желая с этим мириться, Алла заключает с ним отчаянное пари: если она за два месяца освоит скейтборд и выступит на крупных соревнованиях — сын вернется к учебе. Под руководством двоечника Гоши учительница начинает тайные тренировки, не подозревая, что этот безумный спор перевернет ее карьеру, репутацию и взгляды на жизнь.
«Аэропорт», 18+
Фото: продюсерский центр «Клёвафильм’Кадр из фильма “Аэропорт”.
Режиссер: Иван Кульнев. В ролях: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина, Олег Тактаров, Диана Милютина, Майа Вознесенская.
Напряженный тру-крайм триллер с Романом Курцыным в роли современного Эркюля Пуаро. Девять обычных пассажиров проходят пограничный контроль в аэропорту Перми, собираясь улететь на долгожданный отдых в Анталью. Но внезапно двери закрытой зоны блокируются, мобильная связь исчезает, а сотрудники терминала бесследно пропадают. Пока большинство пленников надеется на обычный технический сбой, фанат тру-крайма Владимир понимает: происходящее — часть чьего-то тщательно спланированного заговора. Он начинает собственное расследование и быстро осознает, что каждый из застрявших здесь пассажиров скрывает опасную тайну, а виновник находится прямо среди них.
«Опасные отношения», 18+
Фото: 74 EntertainmentКадр из фильма «Опасные отношения».
Режиссер: Йорма Такконе. В ролях: Джейсон Сигел, Самара Уивинг, Тимоти Олифант, Джульетт Льюис, Пол Гилфойл, Кит Джардин.
Англоязычный ремейк культового норвежского фильма «Поездка» с Нуми Рапас. Продюсером проекта выступил Дэвид Литч, подаривший миру франшизу «Джон Уик» и фильм «Быстрее пули». Главные роли исполнили звезда «Как я встретил вашу маму» Джейсон Сигел и королева современных хорроров Самара Уивинг.
По сюжету режиссер-неудачник Дэн и его жена-актриса Лиза переживают затяжной кризис и отправляются на выходные в уединенный коттедж у озера. Со стороны кажется, что они хотят наладить отношения, но на самом деле каждый из них тайно планирует убить другого. Однако «идеальные» планы рушатся, когда в дом внезапно врываются сбежавшие из тюрьмы преступники. Оказавшись в смертельной ловушке, супруги, находящиеся на грани развода, вынуждены объединить усилия. Неожиданно это возвращает в их остывшие отношения былую страсть.
«Лео и Тиг. Дорога на Байкал», 0+
Фото: СоюзмультфильмКадр из фильма «Лео и Тиг. Дорога на Байкал».
Режиссер: Антон Ланшаков. В ролях: Александра Урсуляк, Агния Кузнецова, Прохор Чеховской, Игорь Ильин, Анна Киселева, Даниил Эльдаров.
Неразлучные друзья Лео и Тиг находят в тайге потерявшуюся малышку-нерпу по имени Луфи. Чтобы вернуть ее домой, героям предстоит преодолеть 800 километров до самого глубокого озера планеты. Ситуация осложняется, когда выясняется, что дух Байкала — священный дракон Лусуд — пообещал исполнить любое заветное желание тому, кто вернет нерпу. Теперь за Луфи охотятся коварные соперники, и маленьким героям придется проявить настоящую смелость, доказывая, что дружба не продается ни за какие сокровища мира.
Режиссером анимационной ленты «Лео и Тиг. Дорога на Байкал» стал Антон Ланшаков, известный зрителям по хитам «Сказочный патруль» и «Герои Энвелла». Это первая полнометражная история по мотивам популярного мультсериала.