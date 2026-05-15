Комедия возвращений: Безруков сыграл манерного аристократа в «Женитьбе Фигаро»

В один вечер Москва получила сразу две большие театральные премьеры. Пока в МХТ Юра Борисов сходил с ума в образе Гамлета, в Московском губернском театре Сергей Безруков примерял кружевные манжеты, домогался служанок, выходил в партер и превращал «Женитьбу Фигаро» в один из самых темпераментных спектаклей сезона. Новая постановка Аллы Решетниковой оказалась не музейной классикой про интриги XVIII века, а язвительной комедией о людях, уверенных, что власть дает право на всё. «Известия» одними из первых увидели премьеру с шутками про Кузьминки, роскошными декорациями и очень неприятным графом Альмавивой в исполнении Безрукова.