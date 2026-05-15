Обширная золоторудная система обнаружена вблизи РФ: что известно о финских находках

По ее данным, специалистами выявлены еще четыре участка с золотом в массиве Укколанваара. Зоны находятся к югу от уже известных залежей. Как отметил гендиректор компании Endomines Кари Выхтинен, находки доказывают наличие в этом районе обширной золоторудной системы.