Обширная золоторудная система обнаружена вблизи РФ: что известно о финских находках

В Финляндии с января 2026 года исследуют найденную золоторудную систему. Залежи обнаружили вблизи границы с Россией. Утверждается, что находка располагается всего в 10 километрах от РФ. Телерадиокомпания Yle назвала обнаруженные залежи золота масштабными.
По ее данным, специалистами выявлены еще четыре участка с золотом в массиве Укколанваара. Зоны находятся к югу от уже известных залежей. Как отметил гендиректор компании Endomines Кари Выхтинен, находки доказывают наличие в этом районе обширной золоторудной системы.
Отмечается, что ценность месторождения в Укколанвааре существенно возросла после недавних открытий. Компания Endomines рассматривает данный район как главный объект для геологоразведочных работ.
Ранее на Кипре объявили об обнаружении крупного месторождения природного газа. По оценкам, оно может содержать до 255 миллиардов кубометров углеводородного ресурса.