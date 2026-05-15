МО РФ: силы ПВО ликвидировали 38 БПЛА ВСУ над российскими регионами

Российские военнослужащие нейтрализовали 38 беспилотных летательных аппаратов Вооружённых сил Украины над регионами Российской Федерации, сообщает Минобороны РФ.
Беспилотники противника были ликвидированы в период с 07:00 до 23:00 мск. Речь идёт о БПЛА самолётного типа, уточнили в ведомстве.
Беспилотники украинских войск нейтрализовали в Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской областях и Республике Крым.
Напомним, в ночь на четверг российские военные ликвидировали 36 украинских беспилотников над регионами страны.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.