Международный детский турнир на Кубок Бурчалкина стартует в Петербурге

Соревнования будут проходить с 15 по 17 мая. В них примут участие шесть иностранных команд и два российских клуба. По итогам жеребьевки в группу A попали «Алмаз-Антей» (Россия), «Фенербахче» (Турция), «Сан-Лоренсо де Альмагро» (Аргентина) и «Динамо» (Белоруссия). В квартете B сыграют «Зенит» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Палмейрас» (Бразилия) и «Крус Асуль» (Мексика).