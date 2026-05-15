Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Международный детский турнир на Кубок Бурчалкина стартует в Петербурге

В соревнованиях примут участие две российские и шесть иностранных команд.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. VIII Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина стартует 15 мая в Санкт-Петербурге.

Соревнования будут проходить с 15 по 17 мая. В них примут участие шесть иностранных команд и два российских клуба. По итогам жеребьевки в группу A попали «Алмаз-Антей» (Россия), «Фенербахче» (Турция), «Сан-Лоренсо де Альмагро» (Аргентина) и «Динамо» (Белоруссия). В квартете B сыграют «Зенит» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Палмейрас» (Бразилия) и «Крус Асуль» (Мексика).

Финальный матч турнира состоится 17 мая и начнется в 13:45 мск. Действующим победителем является команда «Алмаз-Антей», которая в финале в прошлом году обыграла «Зенит» со счетом 1:0.

Лев Бурчалкин — легендарный нападающий «Зенита». В составе сине-бело-голубых форвард сыграл 423 матча, забил 82 мяча и отдал 8 голевых передач. Турнир памяти Льва Бурчалкина был учрежден в 2016 году при поддержке Концерна ВКО «Алмаз-Антей» и Федерации футбола Санкт-Петербурга.

Узнать больше по теме
Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше