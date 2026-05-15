Международный детский турнир на Кубок Бурчалкина стартует в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 мая. /ТАСС/. VIII Международный детско-юношеский турнир по футболу на Кубок Льва Бурчалкина стартует 15 мая в Санкт-Петербурге.
Соревнования будут проходить с 15 по 17 мая. В них примут участие шесть иностранных команд и два российских клуба. По итогам жеребьевки в группу A попали «Алмаз-Антей» (Россия), «Фенербахче» (Турция), «Сан-Лоренсо де Альмагро» (Аргентина) и «Динамо» (Белоруссия). В квартете B сыграют «Зенит» (Россия), «Црвена Звезда» (Сербия), «Палмейрас» (Бразилия) и «Крус Асуль» (Мексика).
Финальный матч турнира состоится 17 мая и начнется в 13:45 мск. Действующим победителем является команда «Алмаз-Антей», которая в финале в прошлом году обыграла «Зенит» со счетом 1:0.
Лев Бурчалкин — легендарный нападающий «Зенита». В составе сине-бело-голубых форвард сыграл 423 матча, забил 82 мяча и отдал 8 голевых передач. Турнир памяти Льва Бурчалкина был учрежден в 2016 году при поддержке Концерна ВКО «Алмаз-Антей» и Федерации футбола Санкт-Петербурга.