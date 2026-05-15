Курс доллара продолжит снижаться. Как выгоднее поменять валюту

Как вычислить самый выгодный курс валюты.
Чтобы найти лучший курс валют для обмена, начните со сравнения предложений: даже в один день курсы в разных банках могут заметно отличаться. Крупные банки часто дают более выгодные условия за счёт узкого спреда между покупкой и продажей. Онлайн‑обмен обычно выгоднее, чем обмен в отделении: банку не нужно обслуживать кассу, и это отражается на курсе. Если валюта нужна не в наличной форме, выбирайте мобильный банк или интернет‑банк. Такую рекомендацию дал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.
— Курс доллара упал до 73,34 рубля, но банки сохраняют спред между покупкой и продажей наличной валюты на уровне почти двух рублей. На этом фоне растёт спрос на обмен — вопрос, покупать сейчас или подождать, становится ключевым для тех, кому нужны наличные. Средний курс продажи наличного доллара — 77,33 рубля, покупки — 75,65 рубля. Спред в 1,68 рубля — это плата за возможность получить купюры на руки. Если доллары нужны для поездки в ближайшие 1−3 месяца, такую покупку можно считать оправданной. Однако для долгосрочных инвестиций наличный доллар сегодня выглядит сомнительным инструментом, — считает основатель Школы практического инвестирования Фёдор Сидоров.
Как курс валюты зависит от дня недели.
По словам Дениса Астафьева, лучше всего менять валюту со вторника по четверг: в эти дни межбанковский рынок активен, банки чаще обновляют котировки и держат конкурентные спреды. По понедельникам банки могут закладывать дополнительные риски после выходных, а по пятницам — учитывать возможные колебания на мировых рынках. В оба дня курсы нередко менее выгодные.
— Не стоит торопиться с обменом в дни важных новостей: публикация данных по инфляции, изменение ключевой ставки или геополитические заявления могут вызвать волатильность. В такие моменты банки расширяют спред — это невыгодно для клиента. Также стоит избегать периодов ажиотажного спроса (например, перед сезоном отпусков): рост спроса обычно ведёт к повышению курса, — рассказал Денис Астафьев.
Что делать, если нужно поменять крупную сумму.
Если планируете обменять крупную сумму, то рекомендуется разбивать её на несколько частей и покупать валюту в разные дни. Так вы сгладите колебания курса и снизите риск купить «на пике». Также важно следить за комиссиями. Привлекательный курс может оказаться невыгодным, если за ним скрываются дополнительные расходы. Уточняйте, включена ли комиссия в курс, или взимается отдельно. Фиксируйте курс.
— При крупной операции заранее зарезервируйте сумму в банке по текущему курсу — так вы защититесь от его изменения до момента обмена. Проверяйте состояние купюр. Банки могут отказать в обмене или предложить дисконт за мятые, повреждённые или помеченные банкноты, — пояснил Денис Астафьев.
Стоит отметить, что с марта 2022 года действуют ограничения на снятие наличной валюты со счетов: с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять не более 10 000 долларов или эквивалентную сумму в евро, остальные средства выдаются в рублях. Также важно помнить, что валютный рынок волатилен, и стопроцентной гарантии выгодной сделки не существует.
Базовый прогноз аналитиков к концу мая — 76−79 рублей за доллар. В то же время возможен и обратный сценарий: при агрессивных покупках Минфина доллар может вернуться к 80 рублям.
— Если наличные требуются для конкретной поездки, разумно ориентироваться на курс в диапазоне 74−75 рублей. Разница в 1−2 рубля при обмене 1000 долларов составляет примерно 1000−2000 рублей. В таких условиях стратегия усреднения — когда часть валюты покупается сейчас, а часть через 2−3 недели — обычно оказывается эффективнее попыток угадать оптимальный момент для покупки, — рассказал Фёдор Сидоров.
По его словам, хранить крупные суммы в наличных долларах невыгодно. Нужно учитывать высокие спреды, жёсткие требования к состоянию купюр, нулевой процентный доход. Вклады в юанях в некоторых банках дают до 4,5% годовых, рублёвые депозиты — 13−14%.