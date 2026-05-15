Курс доллара продолжит снижаться. Как выгоднее поменять валюту

Чтобы найти лучший курс валют для обмена, начните со сравнения предложений: даже в один день курсы в разных банках могут заметно отличаться. Крупные банки часто дают более выгодные условия за счёт узкого спреда между покупкой и продажей. Онлайн‑обмен обычно выгоднее, чем обмен в отделении: банку не нужно обслуживать кассу, и это отражается на курсе. Если валюта нужна не в наличной форме, выбирайте мобильный банк или интернет‑банк. Такую рекомендацию дал управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев.