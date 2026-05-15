Продажу билетов на Суперфинал Кубка России возобновили после паузы из-за спроса

Организаторы возобновили продажу билетов на Суперфинал Кубка России по футболу. В матче сыграют московский «Спартак» и «Краснодар». Об этом сообщили в телеграм-канале турнира.

Источник: Life.ru

Матч пройдёт на московской арене «Лужники» 24 мая. Стадион вмещает 81 тысячу зрителей. Продажа билетов стартовала 14 мая. Минимальная стоимость билета составляет 1000 рублей.

Напомним, продажу билетов на Суперфинал ранее остановили из-за рекордного спроса. Система столкнулась с пиковой нагрузкой. Количество запросов в секунду значительно превышало обычные показатели. Организаторы взяли паузу чтобы стабилизировать работу сервиса. Теперь болельщики снова могут оформить билеты на главный футбольный матч весны.

