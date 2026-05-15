Быть на фронте учителем: замполит рассказал, как грамотно выстроить работу подразделения

15 мая в России отмечается День заместителя командира по работе с личным составом —замполита. «Вечерняя Москва» пообщалась с замполитом первого батальона 1430-го гвардейского мотострелкового полка гвардии майором Евгением Пушкиным с позывным «Дантес». Он рассказал о своем боевом пути, о том, как стал замполитом, а также как поддерживается связь с родными бойцов.
Евгений Пушкин был среди тех, кто попал в волну частичной мобилизации в 2022 году. Тогда его как капитана запаса назначили командиром четвертой роты 1430-го гвардейского мотострелкового полка.
— Когда я занимал этот пост, мои подчиненные придумали мне позывной «Дантес». Наверное, из-за фамилии, — смеется офицер.
В 2023 году после отражения контрнаступления вооруженных сил Украины Евгений Пушкин получил два серьезных ранения. Первое — в августе, второе — месяц спустя. Однако, восстановившись, он вернулся к дальнейшей службе в своем подразделении.
— Командир полка с позывным «Учитель» решил меня чуть разгрузить и предложил занять должность замполита первого батальона, — вспоминает «Дантес». — Такое решение приняли, видимо, потому, что пока я был командиром роты, мне удалось организовать различные культурные мероприятия, которые поддерживали боевой дух личного состава.
Ответственные задачи.
Все замполиты 1430-го гвардейского полка — боевые офицеры, участвовавшие в отражении контрнаступления ВСУ в 2023 году. За это каждый из них отмечен государственной наградой.
— Это люди, которые не сидят в тылу и не отписывают бумажки. Совсем нет! Они регулярно выполняют конкретные задачи на передовой, — констатирует «Дантес».
Несмотря на боевые задачи, замполиты обязаны готовить личный состав к выполнению даже самой сложной и опасной миссии.
— Бывает, что парням перед определенными задачами приходит в голову: то, куда они направляются, дорога в один конец. Мы понимаем, в чем проблема, и в таких ситуациях проводим личные беседы. Объясняем: задача подразделения — не только отразить атаку, но и выжить, — рассказывает Евгений Пушкин, вспоминая бои на запорожском направлении, где бойцы 1430-го гвардейского полка героически держали оборону. — В ходе каждого такого разговора мы вкладываем в голову военнослужащим мысль, что они не одни. Впереди — только победа.
«Дантес» добавляет, что, помимо этого, личному составу перед боевой задачей объясняются порядок действий, принципы взаимовыручки и эвакуации раненых или погибших товарищей.
— Мы доводим до людей, чтобы они знали, как действовать в тех или иных ситуациях, — говорит офицер. — Они уверены: при выполнении любой операции отряд не бросят. Им всегда готовы помочь.
Найти лучшего специалиста.
Евгений Пушкин рассказывает, что когда в 2022 году только начинал формироваться 1430-й гвардейский полк, среди будущих военнослужащих были люди совершенно разных профессий: от трактористов до банкиров. Казалось бы, могла возникнуть проблема в коммуникации, однако благодаря действиям командования связь между сослуживцами наладили.
— Какого-то одного рецепта сплочения коллектива нет. С каждым военнослужащим проводились индивидуальные беседы. Мы долго разбирались, кто в чем хорош, — поясняет офицер. — В итоге те, кто отлично водит, занимаются доставкой грузов. Кто мастерски обращается с пулеметами, отправляется на задания именно с этим оружием. Мы понимаем — к каждому нужен индивидуальный подход.
Пушкин подчеркивает, что такие отношения сохраняются в полку по сей день. Также он добавляет: определить подходящую должность для бойца помогает образование. Если человек связан с компьютерами, ему дадут попробовать себя в качестве оператора БПЛА или на другой схожей специальности.
Поддерживаем связь с родными.
Замполиты подразделений постоянно поддерживают связь с семьями бойцов. Если возникают те или иные проблемы или, наоборот, подвиги, близких незамедлительно информируют.
— Существуют специальные чаты, где мы сообщаем все новости и знакомим родных с жизнью подразделения, — рассказывает Пушкин.
Также он отмечает, что к замполитам регулярно обращаются родственники, чтобы передать посылки или оформить необходимые документы. Бывает, что не хватает документов для поступления ребенка в вуз, школу или детский сад — всякое случается.
Евгений Пушкин говорит, что его работа как замполита батальона не заканчивается даже в отпуске. Руку приходится постоянно держать на пульсе.
— Нельзя ни на минуту забывать, какие задачи передо мной стоят, — говорит «Дантес». — Мы стараемся организовывать живые встречи с родственниками бойцов, где отвечаем на их вопросы.
Собрали команду.
С началом широкого применения беспилотных систем на фронте артисты перестали радовать бойцов своими приездами. В связи с этим командиром 1430-го гвардейского полка с позывным «Учитель» был организован творческий конкурс.
— Ребята исполняли каверы на любимые песни, либо играли что-то из собственного репертуара, — рассказывает «Дантес». — По итогам конкурса были определены победители, которые создали собственную группу — «Запорожские спартанцы».
Бойцы регулярно выступают с концертами перед своими сослуживцами, а также бойцами на других направлениях.
Помним погибших.
При взаимодействии Евгения Пушкина и школы № 1515 в Хорошевском районе 5 мая в школе была открыта «Парта героя». Она посвящена военнослужащему 1430-го гвардейского полка, который погиб во время боевой задачи.
— Мы стараемся взаимодействовать со школами и вузами, где учились наши павшие братья, — говорит он. — К сожалению, это не первая парта и не последняя, которая будет открыта в память о павших.
ДОСЬЕ.
Евгений Пушкин родился 7 сентября 1972 года в Москве. В 1991 году его призвали на срочную службу в Пограничные войска, служил на территории Грузинской ССР. После продолжил военную карьеру — поступил в Федеральную службу безопасности. В дальнейшем работал в Главном управлении охраны.
СПРАВКА.
1430-й гвардейский мотострелковый полк был сформирован в 2022 году из мобилизованных москвичей и жителей Подмосковья. Они выполняют задачи на запорожском направлении. В 2023 году бойцы полка принимали участие в отражении контрнаступления украинских националистов.