Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

В четвертьфинальной встрече Медведев сыграл с Мартином Ландалусом. Испанец начал матч весьма уверенно, одержав победу в первой партии со счетом 6:1. Однако Медведев сумел переломить ход поединка, выиграв вторую партию со счетом 6:4. В решающей партии судьба встречи решилась при счете 5:5, когда Медведев взял как свою, так и подачу соперника, обеспечив себе выход в следующую стадию турнира.