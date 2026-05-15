Медведев вышел в полуфинал «Мастерса» в Риме

Российский теннисист Даниил Медведев достиг стадии полуфинала на турнире «Мастерс» в Риме, где его соперником станет лидер мирового рейтинга Янник Синнер из Италии.
В четвертьфинальной встрече Медведев сыграл с Мартином Ландалусом. Испанец начал матч весьма уверенно, одержав победу в первой партии со счетом 6:1. Однако Медведев сумел переломить ход поединка, выиграв вторую партию со счетом 6:4. В решающей партии судьба встречи решилась при счете 5:5, когда Медведев взял как свою, так и подачу соперника, обеспечив себе выход в следующую стадию турнира.
В полуфинале Медведев встретится с лидером мирового рейтинга Янником Синнером, который ранее обыграл российского теннисиста Андрея Рублева.
Ранее Медведев в гневе разбил ракетку во время матча на турнире «Мастерс» в Монте-Карло против итальянца Маттео Берретини.