Минздрав назвал самые трезвые регионы России

Самое низкое потребление алкоголя среди российских регионов зафиксировано на Северном Кавказе, в Ставропольском крае, Туве и Москве, рассказал начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава Виктор Зыков.

Источник: Freepik

Так, в Чеченской Республике в апреле 2026 года употребление алкоголя составило лишь 0,02 л чистого спирта на человека, убедились «Известия», проанализировав данные Единой межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС). В Республике Ингушетия этот показатель — 0,63 л, в Республике Дагестан — 0,9 л. А больше всего выпивают в Ненецком автономном округе (18,2 л), Еврейской автономной области (14,76 л) и на Чукотке (14,17 л).

Средний по России показатель в 2025 году составил 8,06 л чистого этилового спирта на человека, и это на 24% меньше, чем 10 лет назад: в 2016-м было 10,6 л, сказал Зыков.

Подобная статистика объясняется в том числе тем, что на Северном Кавказе нетолерантны к употреблению алкоголя, сказал вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Александр Ставцев.

«В Дагестане, например, нет какой-то жесткой региональной антиалкогольной политики. Но там есть целый ряд торговых сетей, которые не торгуют алкоголем вообще», — подчеркнул он.

В Москве же покупают много алкогольных напитков, но они не имеют большую крепость, добавил эксперт. По этой причине в статистике число употребленных литров именно чистого спирта будет ниже.

