Прибежище народа без страны

Израиль, отмечающий 14 мая дату своего провозглашения, возник, по мысли его основателей, как прибежище «народа без страны в стране без народа». Арабы изначально были не в счет.

А потому и нынешние удары по Ливану — продолжение того же курса на срыв любого соглашения о мирном урегулировании. Ведь одно из условий Тегерана — прекращение агрессии. Но с планами расширения Израиля до Евфрата это не согласуется. Да и президент Исхак Герцог опять отказался помиловать Нетаньяху по коррупционным обвинениям. Поэтому «борьба со смертельными врагами Израиля» для премьера — шанс в ореоле героя остаться на свободе и выиграть выборы в конце года. Вот только все более заметная неадекватность Нетаньяху выражается уже в репликах о том, что в Иране его зовут «любимый Биби».

И вряд ли Тель-Авив смутят угрозы ЕС ввести санкции против израильских переселенцев на оккупированных территориях или бойкот пятью странами «Евровидения» из-за участия израильского певца. Все это списывается на антисемитизм, а возмутившие европейцев разрушения христианских святынь в Ливане — на недоразумения. Остудить пыл Нетаньяху могло бы охлаждение отношений с Трампом, который все острее осознает токсичность Нетаньяху после сорванного перемирия с «Хезболлой». В ответ «Биби» грозит отказаться от помощи США в 3,8 миллиарда долларов и налаживает отношения с ОАЭ.

Пока «милые» просто бранятся, но…