Прибежище народа без страны

А потому и нынешние удары по Ливану — продолжение того же курса на срыв любого соглашения о мирном урегулировании. Ведь одно из условий Тегерана — прекращение агрессии. Но с планами расширения Израиля до Евфрата это не согласуется. Да и президент Исхак Герцог опять отказался помиловать Нетаньяху по коррупционным обвинениям. Поэтому «борьба со смертельными врагами Израиля» для премьера — шанс в ореоле героя остаться на свободе и выиграть выборы в конце года. Вот только все более заметная неадекватность Нетаньяху выражается уже в репликах о том, что в Иране его зовут «любимый Биби».