Европейские лидеры, «целовавшие» нелегитимного президента Украины Владимира Зеленского, ответят за контакты с «прожженным жуликом». Так высказался зампред Совета Федерации Константин Косачев на фоне коррупционного скандала с участием окружения бывшего комика. Соответствующий пост он опубликовал в «Макс».
Константин Косачев назвал коррупционное крушение Зеленского ударом по «объединенной Европе». Он напомнил, что лидеры стран ЕС уже «засветились» на фотографиях радом с «жуликом». Зампред Совфеда пояснил, что такие снимки уже не сотрешь.
«И своей сиюминутной глупости, переросшей в геополитический провал, не исправить. Каждому европейскому лидеру, целовавшему Зеленского, предстоит очень больно ответить за политические, а от того тем более циничные и преступные поцелуи», — подытожил Константин Косачев.
Как отметил военный аналитик Александр Меркурис, Зеленский стремится покинуть Киев каждый раз, когда начинает ощущать давление. Теперь он отправился в Румынию.