«В большой спешке»: на Западе рассказали о побеге Зеленского с Украины

Зеленский стремится сбежать с Украины, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.
Он уточнил, что это происходит с Зеленским в случае опасности.
«Он стремится уехать с Украины за границу. И, что интересно, именно это он сейчас и сделал», — сказал Меркурис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Меркурис отметил, что ВС РФ наносят массированные удары по военным объектам в украинской столице, а ближайший соратник Зеленского Андрей Ермак находится в СИЗО. При этом Зеленский отправился в Румынию.
По словам Меркуриса, визит Зеленского в Бухарест выглядит «организованным в большой спешке».
Напомним, Высший антикоррупционный суд Украины определил для экс-главы офиса Зеленского Андрея Ермака меру пресечения в виде ареста сроком на 60 суток. По данным СМИ, он находится в СИЗО. Ермак является фигурантом коррупционного дела о легализации 460 миллионов гривен при элитном строительстве под Киевом.
По словам экс-помощника бывшего украинского лидера Олега Соскина, на Украине могут начаться бунты из-за коррупции. Он уточнил, что речь идёт о восстаниях в украинских городах.