В ГД предложили освободить граждан от оплаты экспертизы техсостояния домов

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Группа депутатов фракции «Справедливая Россия» внесет законопроект об оплате обследования технического состояния многоквартирного дома не его жителями, а управляющей компанией. Текст есть в распоряжении ТАСС.
Изменения предлагается внести в Жилищный кодекс РФ. Собственники имеют право принимать решение о проведении за их счет обследования технического состояния многоквартирного дома для дальнейшего пересмотра сроков капитального ремонта.
Законопроектом предлагается обязать региональных операторов проводить техническое обследование многоквартирных домов за счет собственных средств в случае принятия соответствующего решения общим собранием собственников. При этом предлагается установить ограничение периодичности проведения обследования — не чаще одного раза в течение пяти лет.
Как пояснил ТАСС Миронов, цена за обследования увеличилась на несколько десятков процентов. «А поскольку многие граждане из-за низких зарплат и нехватки средств не могут вложиться в общий котел и поучаствовать в финансировании работ, то собрать нужную сумму и провести экспертизу часто не представляется возможным. В итоге оценка техсостояния дома не проводится, копятся скрытые дефекты, возникают аварийные ситуации, и спустя некоторое время все это увеличивает затраты на капремонт», — добавил он.
Принятие законопроект создаст более справедливую и эффективную систему капитального ремонта, что снизит социальную напряженность и повысит качество управления многоквартирными домами, подчеркнул депутат.