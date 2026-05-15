Онищенко назвал основных переносчиков хантавируса в РФ

Полевки и обычные мыши являются основными переносчиками хантавируса в РФ. Об этом в четверг, 14 мая, сообщил эпидемиолог и академик РАН Геннадий Онищенко.
— Хантавирус так же, как и коронавирус, является природно-очаговым заболеванием. Основной резервуар хантавируса — мыши-полевки, живущие в дикой природе, и обычные мыши, которые в домах живут, — цитирует его РИА Новости.
Также он рассказал, что у хантавируса существует около 40 серотипов с разной классификацией и своими особенностями.
Кроме того, Геннадий Онищенко сообщил, что лучшая защита от хантавирусной инфекции заключается в соблюдении правил личной гигиены и проведении дератизации на загородных участках. По его словам, при первых признаках заражения надо немедленно обратиться за медпомощью.
Академик ранее заявил, что на создание вакцины от хантавируса, вспышка которого случилась на круизном лайнере около берегов Испании, потребуется несколько лет.
