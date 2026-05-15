Зарплаты мужчин-руководителей в России в 1,5 раза выше, чем женщин

РИА Новости: зарплаты руководителей-мужчин на 71 тысячу рублей выше, чем женщин.

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Средняя зарплата руководителей-мужчин в октябре 2025 года оказалась в 1,5 раза, или на 71,2 тысячи рублей больше, чем у женщин, выяснило РИА Новости, изучив данные Росстата.

Так, зарплаты мужчин на руководящих должностях в среднем по стране в октябре прошлого года составили 212,5 тысячи рублей, а женщин — 141,3 тысячи. Два года назад соотношение составляло 166,3 тысячи рублей у мужчин и 111,5 тысяч у женщин, а разрыв был равен 54,7 тысячи рублей.

Самая сильная разница в зарплатах оказалась у руководителей высшего звена — 143,6 тысячи рублей (или в 1,8 раза). Разница в трудовых доходах управляющих в корпоративном секторе составила 67,6 тысячи рублей (в 1,4 раза), у руководителей подразделений в сфере производства — почти 64 тысячи (в 1,5 раза).

В гостиничном и ресторанном бизнесе, розничной и оптовой торговле мужчины-руководители получали на 50,5 тысячи рублей, или в 1,5 раза больше женщин.

Ранее РИА Новости сообщало, что разница между зарплатами мужчин и женщин в России в 2025 году достигла почти 40 тысяч рублей.