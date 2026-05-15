В ОП предложили предоставлять семьям с детьми приоритет при выходе из самолета

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Аэропортам следует предоставлять семьям с детьми коляски и обеспечивать им приоритетный выход из самолетов. Такое мнение ТАСС высказал председатель комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.
«Я считаю, что в аэропортах наряду с багажными тележками нужно также внедрить детские коляски-трости, чтобы облегчить передвижение семьям с детьми», — сказал он.
Рыбальченко обратил внимание, что пассажиры с детьми сдают коляски при входе на борт самолета, а после приземления вынуждены ждать их выдачи, из-за чего нередко освобождаются последними. «Все-таки они должны, на мой взгляд, выходить в приоритетном порядке. Можно сажать семьи с детьми ближе к выходу и предусмотреть предварительное информирование авиакомпаний о наличии детей и о потребности в коляске, чтобы доставлять ее прямо к самолету, подобно тому, как это делается для маломобильных пассажиров», — предложил глава комиссии ОП.
Кроме того, добавил общественник, в аэропортах и самолетах должны звучать призывы пропускать вперед пассажиров с детьми.