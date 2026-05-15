Сильный шторм в Индии поднял мужчину на воздух на высоту почти 15 метров: пострадавший на скорости упал на землю

Сильный шторм обрушился на Индию 13 мая. Бушующая стихия унесла жизни более 100 человек. Одним из пострадавших стал местный мужчина. Он взлетел на воздух на высоту порядка 15 метров и рухнул на землю. Об этом рассказывает телеканал NDTV.
Согласно кадрам из видео, мужчина держался за веревку во время шторма. Затем она оборвалась, а пострадавший взлетел на воздух. Его доставили в больницу с переломами конечностей.
Страшные дожди с грозами прошли по всему индийскому штату Уттар-Прадеш. Уже около сотни домов получили повреждения. Пострадали более 70 человек.
По данным Sky News, в штате Уттар-Прадеш, существенно повреждена инфраструктура. Буйная стихия охватила всю северную часть Индии. В 12 районах штата Уттар-Прадеш зафиксировали разрушения.