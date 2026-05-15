Президент Кубы Диас-Канель: Гавана готова принять гуманитарную помощь США

По его словам, речь идёт о соблюдении международных норм и отсутствии политических условий.
«Если у правительства США действительно есть готовность предоставить помощь в тех объёмах, о которых оно объявляет, и в полном соответствии с универсально признанными практиками гуманитарной помощи, оно не встретит препятствий или неблагодарности со стороны Кубы», — написал Диас-Канель на своей странице в соцсети X*.
Напомним, в Госдепе США заявили, что Соединённые Штаты готовы выделить Кубе 100 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи.
Президент Кубы отметил, что, по его мнению, ситуация, при которой США предлагает помощь стране, которую сами же «систематически и беспощадно подвергают коллективному наказанию», является «парадоксальной».
«Ущерб можно было бы облегчить гораздо проще и быстрее путём отмены или смягчения блокады. Гуманитарная ситуация на острове хладнокровно просчитана и искусственно создана», — говорится в публикации.
Министр энергетики Кубы Висенте де ла О Леви официально заявил о полном исчерпании запасов топлива на острове.
Директор Центрального разведывательного управления Джон Рэтклифф посетил Гавану во главе делегации США и провёл переговоры с представителями Министерства внутренних дел Кубы. В Гаване заявили, что не Куба представляет угрозы для нацбезопасности Соединённых Штатов и не поддерживает террористические или экстремистские организации.
