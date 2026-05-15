Лучший снайпер КХЛ Канцеров подписал контракт новичка с «Чикаго»

Соглашение начнёт действовать с сезона 2026/27. По условиям договора зарплата хоккеиста составит 1,075 миллиона долларов в год. Перед переездом в Северную Америку Канцеров расторг контракт с магнитогорским «Металлургом», при этом клуб КХЛ сохранил права на игрока в случае его возвращения.