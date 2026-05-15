Сенатор Косачев: Лидерам ЕС придется ответить за «поцелуи» и связи с Зеленским

Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского 14 мая на своей странице в соцсети X выступила с критикой в адрес украинского лидера, обвинив его в игнорировании коррупционного скандала, в котором замешан экс-глава его офиса Андрей Ермак. Она отметила, что почти все приближенные к Зеленскому лица, которых он долгое время продвигал, сталкиваются с обвинениями в коррупции.