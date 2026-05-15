Каждому европейскому лидеру, который «целовал» президента Украины Владимира Зеленского, придется отвечать за контакты с ним в случае его коррупционного крушения. Об этом в четверг, 14 мая, высказался заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев.
— Самым сокрушительным ударом по Европе будет коррупционное крушение Зеленского, засветившегося на фото со всеми без исключения «объединенными европейцами», — написал он в Telegram-канале.
По его словам, лидерам Европейского союза придется ответить за связи с главой Украины.
Юлия Мендель, бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского 14 мая на своей странице в соцсети X выступила с критикой в адрес украинского лидера, обвинив его в игнорировании коррупционного скандала, в котором замешан экс-глава его офиса Андрей Ермак. Она отметила, что почти все приближенные к Зеленскому лица, которых он долгое время продвигал, сталкиваются с обвинениями в коррупции.
Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура 11 мая объявили, что подозревают Ермака в причастности к отмыванию около 10 миллионов долларов в составе преступной группы через строительство элитного жилья под Киевом.