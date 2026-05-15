IWCT: расходы США на операцию против Ирана превысили 81 миллиард долларов

Стоимость операции Соединённых Штатов против Ирана превысила 81 миллиард долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.
«На 75-й день операции расходы превысили 81 миллиард», — говорится в сообщении.
По данным ресурса, операция обходится Соединённым Штатам в 11,5 тысячи долларов в секунду.
В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.
По словам советника иранского верховного лидера по международным делам Али Акбара Велаяти, противостояние Соединённых Штатов и Ирана приведёт к скорому и неизбежному уходу США с Ближнего Востока.