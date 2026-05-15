IWCT: расходы США на операцию против Ирана превысили 81 миллиард долларов

Стоимость операции Соединённых Штатов против Ирана превысила 81 миллиард долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

Источник: Аргументы и факты

Стоимость операции Соединённых Штатов против Ирана превысила 81 миллиард долларов, сообщает портал Iran War Cost Tracker.

«На 75-й день операции расходы превысили 81 миллиард», — говорится в сообщении.

По данным ресурса, операция обходится Соединённым Штатам в 11,5 тысячи долларов в секунду.

При этом в мае в Пентагоне заявили, что расходы США на конфликт с Ираном составили около 29 миллиардов долларов.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносили авиаудары по иранской территории с 28 февраля. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

В апреле Соединённые Штаты заявили о режиме прекращения огня. В мае президент США Дональд Трамп заявил, что боевые действия против Ирана ещё не закончились.

По словам советника иранского верховного лидера по международным делам Али Акбара Велаяти, противостояние Соединённых Штатов и Ирана приведёт к скорому и неизбежному уходу США с Ближнего Востока.

