"Читай-город": "Мастер и Маргарита" стал лидером продаж среди книг Булгакова

Всего за январь-март 2026 года было продано более 30 тыс. экземпляров книг Булгакова, что составляет в среднем около 340 книг в день. «В рейтинге отечественных классиков он занял второе место, уступив только Федору Достоевскому, но оставив позади Льва Толстого», — отмечается в исследовании. Среди биографий писателя наибольшим спросом пользуется книга литературоведа Мариэтты Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова».