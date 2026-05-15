"Читай-город": "Мастер и Маргарита" стал лидером продаж среди книг Булгакова

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Роман «Мастер и Маргарита» возглавил рейтинг самых продаваемых произведений Михаила Булгакова в 2026 году. Об этом свидетельствуют исследование федеральной сети книжных магазинов «Читай-город», которое есть в распоряжении ТАСС.
«В преддверии 135-летия со дня рождения Михаила Булгакова федеральная сеть книжных магазинов “Читай-город” проанализировала продажи классической литературы за первый квартал 2026 года. Топ-5 самых популярных книг Булгакова: первое место — Мастер и Маргарита», — говорится в сообщении. Далее в рейтинге самых продаваемых произведений Булгакова расположились соответственно «Морфий», «Собачье сердце», «Белая гвардия», а завершает топ-5 цикл рассказов «Записки юного врача».
За май 2026 года продажи произведений автора выросли на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Существенный рост показала «Белая гвардия» — на 49% относительно мая 2025 года. Отдельный всплеск спроса пришелся на повесть «Морфий» в марте 2026 года.
Всего за январь-март 2026 года было продано более 30 тыс. экземпляров книг Булгакова, что составляет в среднем около 340 книг в день. «В рейтинге отечественных классиков он занял второе место, уступив только Федору Достоевскому, но оставив позади Льва Толстого», — отмечается в исследовании. Среди биографий писателя наибольшим спросом пользуется книга литературоведа Мариэтты Чудаковой «Жизнеописание Михаила Булгакова».