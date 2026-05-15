Экс-посол России в Камбодже и Бангладеш Александр Игнатов умер в 71 год

Большую часть службы Игнатов посвятил Азиатско-Тихоокеанскому региону. С 2009 по 2013 год он занимал пост посла в Камбодже. С 2016 по 2021 год руководил дипмиссией в Бангладеш. В июне 2020 года он получил высший дипломатический ранг.