Самолет врезался в дом в США: начался сильный пожар, погибли два человека

В четверг, 14 мая, в американском штате Огайо произошел авиаинцидент. Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в городе Акрон. В результате начался мощный пожар. При столкновении самолета с домом погибли пилот и пассажир, сообщает NBC News.
ЧП случилось около 15:45 14 мая. Жильцы дома смогли эвакуироваться. Никто из них не пострадал. Дом получил серьезные повреждения. После инцидента из-под обломков было извлечено два тела.
Известно, что самолет вылетел из аэропорта Акрон-Фултон. Он потерпел крушение всего в нескольких милях от места взлета.
Ранее в Колорадо самолет сбил пешехода на взлетно-посадочной полосе. Пилот уведомил, что у воздушного судна произошло возгорание двигателя. Самолет остановился спустя 30 секунд после информации о готовности борта ко взлету. Пилот оповестил о ДТП с участием человека.