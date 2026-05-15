Самолет врезался в дом в США: начался сильный пожар, погибли два человека

В четверг, 14 мая, в американском штате Огайо произошел авиаинцидент. Легкомоторный самолет врезался в жилой дом в городе Акрон. В результате начался мощный пожар. При столкновении самолета с домом погибли пилот и пассажир, сообщает NBC News.