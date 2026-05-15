Сафонов рассказал о планах после победы ПСЖ в чемпионате Франции

Вратарь клуба ПСЖ Матвей Сафонов поделился в своем Telegram-канале дальнейшими целями команды после успешного матча 29-го тура Лиги 1 против «Ланса».
«Вдвойне приятно, что именно этой победой мы оформили чемпионство в Лиге 1. Для меня это уже второй трофей из двух возможных за время пребывания во Франции. Надеюсь, дальше будет только больше. Но сезон для нас еще не закончен. Впереди дерби против ФК Париж, а затем подготовка и сам финал Лиги чемпионов», — рассказал Сафонов.
«ПСЖ» одержал победу в выездном матче против «Ланса» со счетом 2:0, обеспечив себе досрочную победу в чемпионате Франции.
Сафонов совершил восемь успешных сейвов в этом матче. 27-летний вратарь во второй раз подряд стал чемпионом Франции.