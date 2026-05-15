Сафонов рассказал о планах после победы ПСЖ в чемпионате Франции

«Вдвойне приятно, что именно этой победой мы оформили чемпионство в Лиге 1. Для меня это уже второй трофей из двух возможных за время пребывания во Франции. Надеюсь, дальше будет только больше. Но сезон для нас еще не закончен. Впереди дерби против ФК Париж, а затем подготовка и сам финал Лиги чемпионов», — рассказал Сафонов.