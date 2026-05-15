Драпеко высказалась о письме жены Назарова с просьбой разрешить вернуться в РФ

Жена актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала в Государственную думу РФ письмо с просьбой простить их с супругом за скандальные заявления о родной стране и позволить вернуться. Депутат ГД Елена Драпеко прокомментировала это письмо.
— Разрешение вернуться кому-либо в Россию — это не полномочия Госдумы, поэтому они зря пишут. Если желающие не объявлены иноагентами, то они могут возвращаться, и не надо им для этого никакого разрешения, — заявила она в беседе с изданием Life.ru.
По ее мнению, российское общество не примет обратно артиста и его жену после их высказываний, а любовь и признание публики ушли от Назарова безвозвратно.
По Сети разлетелось письмо к председателю Госдумы Вячеславу Володину якобы от жены Дмитрия Назарова, известного по роли шефа в сериале «Кухня». Автор послания попросила простить ее семью за антироссийские высказывания и позволить вернуться на родину. Сама женщина отрицает наличие такого письма.
Супруги уехали за границу в 2023 году после того, как артиста уволили из МХТ за критику спецоперации. Теперь он распродает имущество, собирает концерты с полупустыми залами и записывает издевательские стихи про теракт в «Крокусе». Чем еще известен Назаров и как он живет за рубежом — в материале «Вечерней Москвы».