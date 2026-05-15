В Мехико в рамках "Сада памяти" высадили ясень и плюмерию

МЕХИКО, 15 мая. /ТАСС/. Международная акция «Сад памяти» прошла в парке имени Мигеля Идальго в районе Аскопотсалько столицы Мексики. Как сообщает корреспондент ТАСС, в ее ходе были высажены традиционные для Мехико плюмерия и ясень.
«Война оставила глубокий след в истории каждой советской семьи. И это судьба миллионов людей нашей страны, их гордость и скорбь одновременно. Идея “Сада памяти” очень проста. Дерево — это символ жизни. И, сажая деревья, мы сеем новые жизни», — заявил посол России в Мексике Николай Софинский, выступая перед собравшимися.
По словам дипломата, память о Великой Победе — «это самый эффективный инструмент и страховка, чтобы избежать повторения трагических страниц в будущем». Он напомнил, что Победа обошлась Советскому Союзу в 27 млн жизней, и высоко оценил участие мексиканской эскадрильи «Ацтекские орлы» в действиях антигитлеровской коалиции.
Сохранение исторической памяти.
В свою очередь мэр района Аскопотсалько Нэнси Нуньес Ресендес подчеркнула важность сохранения исторической правды. «В рамках этой церемонии мы сажаем сад памяти, но, прежде всего, мы взращиваем эту память, чтобы не были забыты жизни того времени: тех матерей, которые не смогли обнять своих детей, и тех детей, которые не смогли обнять своих близких», — сказала Нуньес Ресендес.
Она обратила внимание на то, что мир и сегодня сталкивается с идеологиями, которые «стоят миллионов жизней и разрушают страны и семьи», поэтому главной задачей остается ежедневное построение мира. «Война не была и никогда не будет путем к созданию лучших стран. Тот, кто не знает свою историю, обречен ее повторить. Поэтому сегодня, как и в те годы, эти фашистские, тоталитарные взгляды должны быть остановлены», — подчеркнула мэр.
Она добавила, что в этот день Мексика «братается с Россией во имя памяти, а также для того, чтобы продолжать строить мир». «Из Аскопотсалько мы выступаем с универсальным призывом к построению мира, свободного от насилия. Перед лицом ненависти — всегда любовь», — заключила Нуньес Ресендес.
Решающая роль СССР.
Координатор молодежного крыла партии «Морена» в штате Мехико Артуро Лопес Роблес в своем выступлении подчеркнул решающую роль СССР в разгроме фашизма. «Не рядовой Райан, а советский народ остановил на Восточном фронте натиск фашистских орд — в таких битвах, как Курская, в Сталинграде, Ленинграде, на подступах к Москве, и, конечно же, в День Победы 9 мая в Берлине», — отметил он.
По словам мексиканского политика, нельзя «уступить ни единого сантиметра нацизму, фашизму и тем проявлениям ненависти, которые стремятся радикализовать внутреннюю и внешнюю политику».
«Поэтому сегодня сажая эти деревья, мы посылаем сигнал о том, что их корни останутся в земле задолго до и спустя долгое время после того, как мы уйдем в историю», — резюмировал Роблес.
«Сад памяти» в Мексике.
Исполняющий обязанности главы представительства Россотрудничества в Мексике Алексей Лебедев сообщил, что акция проводится в стране пятый год подряд. Высаженные в Аскопотсалько деревья стали 96-м и 97-м, которые появились в рамках акции «Сад памяти» на мексиканской земле.
«Каждый год мы видим неослабевающий интерес мексиканских граждан к мероприятиям, направленным на сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны», — подчеркнул он.
Как напомнил Лебедев, кампания проводится с 2020 года с целью ежегодной высадки 27 млн деревьев. На сегодняшний день в рамках инициативы высажено более 160 млн деревьев, в ней приняли участие 83 страны.
Он отметил, что место проведения акции имеет особое историческое значение для Мексики: в августе 1821 года здесь состоялась битва при Аскопотсалько, ставшая кульминационным моментом в достижении независимости страны.