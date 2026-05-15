Госдеп США: третий раунд переговоров Израиля и Ливана был продуктивным

В ведомстве уточнили, что речь идёт о третьем раунде переговоров. Представитель Госдепа заявил, что они были продуктивными.
«Мы посвятили весь день продуктивным и позитивным переговорам между Израилем и Ливаном, которые продолжались с девяти утра до пяти вечера. Мы рассчитываем продолжить эту работу завтра», — цитирует слова представителя Госдепа журналист портала Axios Барак Равид.
В мае в результате атаки беспилотного летательного аппарата ливанской шиитской организации «Хезболла» получила повреждения израильская система ПВО «Железный купол». По данным Pars Today, повреждения получила одна система «Железного купола».
Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил, что попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не допускать возобновления масштабных боевых действий против Ливана.