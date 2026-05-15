В "Народном фронте" сообщили о росте мошенничества с сезонной работой

Эксперт Галактион Кучава рассказал, что некоторые злоумышленники требуют предварительные взносы и доступ к персональным данным.

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Мошенники под видом работодателей предлагают гражданам сезонную работу, требуя предварительные взносы и передачу персональных данных. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

«Фиксируется рост активности фейковых туристических агентств и объявлений о высокооплачиваемой сезонной работе, в рамках которых от граждан требуют предварительные взносы или доступ к персональным данным», — сказал Кучава.

Он отметил, что следуют внимательно относиться ко всем объявлениям, избегать денежных взносов без проверки. «Соблюдение базовых мер цифровой гигиены остается ключевым фактором финансовой безопасности», — подчеркнул собеседник агентства.