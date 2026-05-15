Эксперт по этикету рассказала, можно ли носить кроксы в офисе

РИА Новости: в банках кроксы воспринимаются как признак несерьезности.

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Офисные сотрудники сегодня все чаще носят кроксы на работе, но если в креативной среде и ИТ-индустрии это допустимо, то в банках или госструктурах такая обувь по-прежнему воспринимается как признак несерьезности, рассказала РИА Новости эксперт по этикету Татьяна Баранова.

«Обувь бренда Crocs превратилась из аксессуара для садоводства или медицины в символ “новой нормальности” в офисе. Однако в консервативных секторах, таких как банки, юриспруденция или госсектор, кроксы по-прежнему воспринимаются как признак несерьезности или неуважения к клиенту», — отметила Баранова.

В то же время в ИТ-индустрии и креативной среде больше ценится результат и ментальное благополучие сотрудников, чем внешняя атрибутика, добавила эксперт. Она указала, что для поколения Z (зумеров) физический комфорт — это базовое требование, и жесткие ограничения в одежде они зачастую трактуют как показатель слишком зарегулированной и негибкой корпоративной культуры.

По ее словам, в последние несколько лет в корпоративной среде начали пересматривать стандарты внешнего вида офисных сотрудников, во многом этому процессу поспособствовала и пандемия COVID-19, которая стерла жесткие границы между домашним и рабочим гардеробом.

Многие компании сегодня находят компромисс — например, разрешают сотрудникам носить неформальную обувь на рабочем месте, но на официальных встречах и переговорах требуют соблюдать деловой стиль.

«В современном мире нормы этикета становятся все более гибкими. Главное — уместность, адекватность и соблюдение баланса. Комфорт не должен транслировать пренебрежение корпоративными ценностями», — предупредила Баранова.