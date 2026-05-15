Врач назвала допустимую порцию клубники

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Оптимальная порция клубники для взрослого составляет до 300 граммов в день, то есть до 20 средних ягод, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.
«Оптимальная порция клубники — 150−300 граммов в день для взрослого — это около 10−20 средних ягод. Для детей — 30−50 граммов с одного года, 80−100 граммов — с трех лет, 150−200 граммов — с семи лет», — сказала врач.
По ее словам, ягоды являются хорошим источником витаминов, клетчатки, пектинов, биологически активных веществ и антиоксидантов в здоровом питании. Врачи рекомендуют обогащать свой рацион различными ягодами — свежими и замороженными.
«При этом не стоит налегать на какие-то определенные ягоды, ведь главным принципом здорового рациона является разнообразие. Клубника богата витаминами А, С, В9 и калием, является продуктом-антиоксидантом, укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему, улучшает состояние кожи, препятствует старению», — добавила собеседница агентства.
Она также рассказала, что в Тихоокеанском государственном медицинском университете работает кабинет консультативной помощи населению по вопросам здорового питания.