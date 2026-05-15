Поиск Яндекса
Ричмонд
+17°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач назвала допустимую порцию клубники

РИА Новости: оптимальная порция клубники составляет 20 средних ягод в день.

Источник: © РИА Новости

ВЛАДИВОСТОК, 15 мая — РИА Новости. Оптимальная порция клубники для взрослого составляет до 300 граммов в день, то есть до 20 средних ягод, рассказала РИА Новости главный внештатный диетолог минздрава Приморья, доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета, кандидат медицинских наук Ольга Ямилова.

«Оптимальная порция клубники — 150−300 граммов в день для взрослого — это около 10−20 средних ягод. Для детей — 30−50 граммов с одного года, 80−100 граммов — с трех лет, 150−200 граммов — с семи лет», — сказала врач.

По ее словам, ягоды являются хорошим источником витаминов, клетчатки, пектинов, биологически активных веществ и антиоксидантов в здоровом питании. Врачи рекомендуют обогащать свой рацион различными ягодами — свежими и замороженными.

«При этом не стоит налегать на какие-то определенные ягоды, ведь главным принципом здорового рациона является разнообразие. Клубника богата витаминами А, С, В9 и калием, является продуктом-антиоксидантом, укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему, улучшает состояние кожи, препятствует старению», — добавила собеседница агентства.

Она также рассказала, что в Тихоокеанском государственном медицинском университете работает кабинет консультативной помощи населению по вопросам здорового питания.