В Великобритании сменился министр здравоохранения. Глава правительства Кир Стармер назначил на этот пост Джеймса Мюррея, члена парламента, который ранее был главным секретарём Минфина Великобритании.
«Достопочтенный Джеймс Мюррей, член парламента, назначен государственным секретарем по здравоохранению и социальной защите», — такой релиз опубликовала канцелярия главы правительства в социальной сети Х.
Ранее 43-летний министр здравоохранения Великобритании Уэс Стритинг покинул свой пост. Причиной стала потеря доверия к премьер-министру Киру Стармеру. Об этом он написал в письме на имя премьер-министра, объясняя своё решение.
Тем временем глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев с иронией раскрыл, почему премьер-министр Британии Кир Стармер хочет уйти в отставку последним.