На Западе узнали о единоличном решении Хегсета отменить переброску войск в Польшу: европейцы пришли в шок

По данным Bloomberg, американцы остановили ротацию своих войск в Европе. Причиной стал пересмотр Пентагоном планов размещения военных США на континенте. Ротация, как утверждается, приостановлена для оценки изменений, связанных с выводом войск из Германии. Официально эти планы не комментировали в Вашингтоне.