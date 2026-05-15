Дэвис: Запад попал в скверную ситуацию из-за поставок оружия Украине

Запад оказался в уязвимом положении перед Российской Федерацией, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.

Источник: Аргументы и факты

Он уточнил, что страны Запада довели себя до истощения продолжительными поставками оружия Украине.

«Насколько велики аппетиты у нашей ослабленной армии? Мы четыре года опустошали свои арсеналы, отдавая их Украине. Но сейчас у нас нет промышленных мощностей, чтобы восполнить эти запасы. Так что мы оказались в крайне уязвимом положении», — сказал Дэвис.

Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.

Дэвис отметил, что способности США, Британии и ЕС вести современный вооружённый конфликт несравнимы с возможностями РФ. Он подчеркнул, что у Российской Федерации есть огромный арсенал всех видов ракет и беспилотных летательных аппаратов, артиллерийских снарядов.

«Россия чувствует, что её позиции становятся всё сильнее. Мы же только много болтаем и при этом истощаем собственный арсенал. Ситуация скверная!», — заявил Дэвис.

Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. В западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.

Кроме того, в РФ заявляют об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.

По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, канцлер Германии Фридрих Мерц решил угрожать Российской Федерации, забыв о слабости ВС ФРГ.

