Запад оказался в уязвимом положении перед Российской Федерацией, заявил подполковник ВС Соединённых Штатов в отставке Дэниел Дэвис.
Он уточнил, что страны Запада довели себя до истощения продолжительными поставками оружия Украине.
«Насколько велики аппетиты у нашей ослабленной армии? Мы четыре года опустошали свои арсеналы, отдавая их Украине. Но сейчас у нас нет промышленных мощностей, чтобы восполнить эти запасы. Так что мы оказались в крайне уязвимом положении», — сказал Дэвис.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
«Россия чувствует, что её позиции становятся всё сильнее. Мы же только много болтаем и при этом истощаем собственный арсенал. Ситуация скверная!», — заявил Дэвис.
Российская сторона неоднократно заявляла, что справляется с санкционным давлением. В западных странах признают, что эти ограничительные меры являются бесполезными и неэффективными.
Кроме того, в РФ заявляют об активности Североатлантического альянса у западных границ, НАТО расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». В РФ подчёркивают, что Российская Федерация никому не угрожает.
По словам лидера французской партии «Патриоты» Флориана Филиппо, канцлер Германии Фридрих Мерц решил угрожать Российской Федерации, забыв о слабости ВС ФРГ.