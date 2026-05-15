Экономист предупредил о главном риске пассивного дохода с депозита

Экономист Кузьмин: идея жить на проценты от вклада может обернуться обеднением.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Идея жить на проценты от банковского вклада может обернуться постепенным обеднением. Об этом агентству «Прайм» рассказал председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексей Кузьмин.

«В текущих условиях депозиты остаются скорее инструментом сохранения капитала, а не полноценным источником жизни без работы. “Жизнь на проценты” превращается в сложную финансовую стратегию, требующую реинвестирования для защиты от инфляции», — пояснил эксперт.

По словам Кузьмина, если весь процентный доход тратить, реальная покупательная способность капитала будет снижаться. Также система страхования вкладов не покрывает неограниченные суммы, что при крупных сбережениях требует распределения по разным банкам, усложняя управление.

Эксперт советует не отказываться от активного заработка и диверсифицировать инструменты, сочетая вклады с активами, способными опережать инфляцию. Сам по себе депозит не гарантирует долгосрочной стабильности.