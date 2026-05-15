Бывший гендир кремлевского комбината раскрыл рецепт окрошки на пиве

Бывший гендир кремлевского комбината Бухаров раскрыл рецепт окрошки на пиве.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Президент Федерации рестораторов и отельеров России, бывший генеральный директор комбината питания «Кремлевский» Игорь Бухаров в беседе с РИА Новости рассказал, что любит готовить окрошку на безалкогольном пиве, поскольку квас в магазинах стал слишком сладким.

«Сегодня живого, белого кваса, который пузырится, из ржаной муки или ржаного хлеба, по сути, не купить. В основном то, что сегодня делают — это наше подобие “Кока-колы”. Тот квас, который продается в магазинах, в нем очень много сахара. Поэтому мне, например, нравится окрошка на светлом безалкогольном пиве — там есть вкус», — сказал Бухаров.

Он отметил, что в каждой семье свой рецепт окрошки, поэтому ингредиенты могут быть самые разные. По его словам, для окрошки можно использовать и обычное пиво, но в меру.

«Если это правильно сваренное пиво, то оно может быть полезно для человека. В ограниченном количестве, конечно», — добавил собеседник агентства.