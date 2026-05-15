Бывший гендир кремлевского комбината раскрыл рецепт окрошки на пиве

«Сегодня живого, белого кваса, который пузырится, из ржаной муки или ржаного хлеба, по сути, не купить. В основном то, что сегодня делают — это наше подобие “Кока-колы”. Тот квас, который продается в магазинах, в нем очень много сахара. Поэтому мне, например, нравится окрошка на светлом безалкогольном пиве — там есть вкус», — сказал Бухаров.