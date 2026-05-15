Роспотребнадзор: каждый 82-й в России в 2025 году перенес инфекцию

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Инфекционная заболеваемость в 2025 году в России составила 1 227 случаев на 100 тыс. населения, это примерно каждый 82-й, при этом показатель по итогам года оказался ниже, чем ожидалось. Об этом говорится в проекте доклада о правоприменительной практике по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), который изучил ТАСС.
«По результатам осуществления федерального государственного санитарно эпидемиологического контроля (надзора) в 2025 году были достигнуты значения, установленные ключевыми показателями, а именно: количество людей, заболевших инфекционными болезнями, за исключением хронических гепатитов, укусов, ослюнения животными, туберкулеза, сифилиса, гонококковой инфекции, ВИЧ-инфекции, острой респираторной вирусной инфекции, гриппа, пневмоний на 100 тыс. населения. Целевой показатель — 1 372,9, значение показателя по итогам отчетного года — 1227,25 на 100 тыс. населения», — говорится в проекте документа.
В нем также указано, что число людей, заболевших паразитарными болезнями, составило 126,43 на 100 тыс. населения (это примерно каждый 791-й), а показатель пострадавших при пищевых отравлениях, за исключением бытовых пищевых отравлений, — 1,19 на 100 тыс. населения.