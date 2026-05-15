Роспотребнадзор: каждый 82-й в России в 2025 году перенес инфекцию

МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Инфекционная заболеваемость в 2025 году в России составила 1 227 случаев на 100 тыс. населения, это примерно каждый 82-й, при этом показатель по итогам года оказался ниже, чем ожидалось. Об этом говорится в проекте доклада о правоприменительной практике по результатам федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора), который изучил ТАСС.