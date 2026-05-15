Мирошник: ВСУ пытают пленных методами, применявшимися в Афганистане и Ираке

В феврале Родион Мирошник в докладе «Секретные тюрьмы» написал, что бойцы ВСУ в состоянии алкогольного опьянения избивают российских пленных черенками от лопаты, топорами и ножками от стульев. Показания послу дал пострадавший российский боец Александр Чикишев, который попал в плен весной 2025 года в окрестностях Николаевки (ДНР).