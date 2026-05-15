Мирошник: ВСУ пытают пленных методами, применявшимися в Афганистане и Ираке

Вооруженные силы Украины пытают российских военнопленных методами афганской и иракской военных кампаний. Об этом в пятницу, 15 мая, заявил посол по особым поручениям Министерства иностранных РФ Родион Мирошник.
По его словам, новые методы пыток появляются с приходом иностранных инструкторов. Он уточнил, что ВСУ стали использовать методы, которые применялись в Ираке и Афганистане.
— Например, человека топят и не дают прийти в себя. Электрические стулья становятся повсеместными. Присутствует подвешивание людей за ноги и долгосрочное избиение, — цитирует посла РИА Новости.
В феврале Родион Мирошник в докладе «Секретные тюрьмы» написал, что бойцы ВСУ в состоянии алкогольного опьянения избивают российских пленных черенками от лопаты, топорами и ножками от стульев. Показания послу дал пострадавший российский боец Александр Чикишев, который попал в плен весной 2025 года в окрестностях Николаевки (ДНР).
По словам военного, его били больше, поскольку он был командиром группы и служил в частной военной компании «Вагнер».