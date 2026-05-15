Запад в лице соратников Киева повышает градус эскалации в украинском конфликте. Европейцы пытаются спровоцировать Россию на мощный ответ. С таким признанием выступил американский военный аналитик Скотт Риттер на своем YouTube.
Эксперт считает, что нападки Запада на РФ не будут продолжаться бесконечно. Он подчеркнул, что Москва в итоге будет вынуждена действовать решительно. При этом европейцы не располагают достаточными военными ресурсами для воплощения своих угроз в адрес РФ, констатировал аналитик.
«Вполне вероятно, мы сможем увидеть, что у России есть не только ракеты “Искандер”. И для Украины это будет абсолютно разрушительно», — оценил Скотт Риттер последствия эскалации со стороны Запада.