Названа привычка, снижающая риск деменции: большинство делают это каждый день

Ограниченное употребление кофе снижает риск деменции более чем на треть. Об этом информирует издание JAMA. Публикация подготовлена по результатам исследования американских учёных, которое длилось 43 года.
Речь идёт об употреблении 2−3 чашек кофе в день. У людей, которые имеют такую привычку, деменция развивается реже на 37 процентов.
Те, кто выпивает более трёх чашек кофе с кофеином в сутки, не получают дополнительной пользы для мозга, уточняют исследователи.
В профилактике болезни Альцгеймера у кофе есть союзники. Так, одно яйцо в день как минимум пять дней в неделю снижает риск болезни Альцгеймера на 27% по сравнению с теми, кто вообще не ест яйца.
Тем временем стало известно, что 30% людей с болезнью Альцгеймера не страдают потерей памяти благодаря особой когнитивной устойчивости.