В ОП предложили сделать шахматы обязательным предметом в школах

МОСКВА, 15 мая — РИА Новости. Шахматы необходимо сделать обязательным предметом в российских школах, так как в период обучения важно развивать логическое и стратегическое мышление, поделился мнением с РИА Новости заместитель секретаря Общественной палаты РФ Владислав Гриб.
«Предлагаю внедрить шахматы в каждой школе сначала как факультатив, а потом как обязательный предмет. О пользе шахмат для развития мышления написано немало», — сказал Гриб.
Эксперт отметил, что в ряде стран шахматы уже являются обязательным предметом школьной программы.
«Логическое и стратегическое мышление, концентрация внимания, что очень важно в период увлечения гаджетами, память, планирование и даже развитие чувства времени — все это формируют у ребенка шахматы», — заключил замсекретаря ОП РФ.