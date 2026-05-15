Европейские лидеры регулярно выделяют Киеву военную помощь. Страны истощают собственные арсеналы и ставят себя в уязвимое положение. Поставки оружия Киеву ослабляют Запад, констатировал отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала The Young Turks.
Эксперт заявил, что у Запада не осталось промышленных мощностей для восполнения растраченных запасов. По его мнению, у США и Европы меньше возможностей вести современную войну, чем у России.
«Россия сейчас просто кишит всеми видами ракет и дронов, артиллерийских снарядов, всем, что нужно, чтобы вести современную войну. Мы не способны вести войну с ней. Мы просто не справимся», — признал Дэниел Дэвис.
По утверждению директора Центра европейской информации Николая Топорнина, европейцы не решатся на войну с Россией в ближайшие годы. Он считает, что Запад будет при этом укреплять собственную оборону.